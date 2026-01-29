Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
El HuffPost
Última hora
Trump manda, el 'zar' obedece: Homan anuncia una 'desescalada' en las redadas del ICE en Minneapolis ante la crisis social
EN DIRECTO
Segunda jornada del Foro Económico Internacional América Latina y el Caribe 2026
Global
Global

Trump manda, el 'zar' obedece: Homan anuncia una 'desescalada' en las redadas del ICE en Minneapolis ante la crisis social

Tom Homan admite, tras sus primeros días gestionando la actuación de la policía antiinmigración en la zona, que "reducirán" el alcance de sus redadas para frenar las protestas tras el asesinato del enfermero Alex Pretti por parte del ICE.

Miguel Fernández Molina
Miguel Fernández Molina
Un manifestante, sentado ante los agentes del ICE en una protesta en Minneapolis
Un manifestante, sentado ante los agentes del ICE en una protesta en MinneapolisALEX KORMANN • alex.kormann@startribune.comAlex Kormann

Por una vez, Donald Trump tuvo que admitir un paso atrás en su política. El presidente de EEUU anunció hace escasas horas que se planteaba una "desescalada" en las redadas antiinmigración por parte del ICE en Minneapolis, tras la crisis generada por el asesinato del enfermero Alex Pretti tras ser tiroteado por parte de los agentes. 

Su muerte, la segunda causada por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE por sus siglas en inglés) en apenas semanas, provocó un estallido de protestas aún sin freno, que obligaron a Trump a cambiar de rumbo y también de hombre de confianza. Así, optó por mandar a la 'zona cero' a Tom Homan, su archiconocido 'zar de la frontera' para gestionar el asunto, pero con un primer mandato, "desescalar".

"El presidente, una de las cosas que me dijo cuando vine aquí, fue que no quería ver morir a nadie —ha detallado en su rueda de prensa— y cuanta menos interferencia, menos retórica". "No quiero ver morir a nadie. Ni siquiera a las personas que buscamos".

El mensaje lo captó rápìdo la mano derecha de Trump en asuntos de frontera e inmigración. Desde Minneapolis, el 'zar' ha anunciado una "reducción" del número de agentes del ICE y una disminución de sus redadas, para dirigirlas exclusivamente a "objetivos" concretos. Los extranjeros que suponen una "amenaza a la seguridad pública"., ha añadido este jueves. 

"Lo hemos hecho durante años, sabemos exactamente a quién buscamos (...) con prioridad a los criminales extranjeros", ha apuntado Homan en primera comparecencia desde que sustituyera al más que cuestionado Gregory Bovino, jefe de la Patrulla Fronteriza, a cargo de la operación Metro Surge.

"Avances" y algo de concordia

Sin entrar en polémicas por la gestión de Bovino, Homan sí ha querido presumir de haber logrado "avances importantes" en las últimas horas, si bien matizando que con el cambio de actitud "no estamos renunciando a nuestra misión en absoluto; simplemente estamos trabajando de manera inteligente". 

Pese a su bien ganada fama de 'tipo duro' en la política migratoria, Homan ha mandado un mensaje de cierta concordia para seguir la 'desescalada' ordenada por la Casa Blanca.

Tras días de reuniones, ha señalado que desde "diferentes filosofías y opiniones", todos "están de acuerdo" en la necesidad de reducir la inseguridad, la delincuencia y aumentar la seguridad en las operaciones del ICE.

Miguel Fernández Molina
Miguel Fernández Molina
MOSTRAR BIOGRAFíA

Soy redactor de actualidad y última hora en El HuffPost, donde coordino el turno de tarde, con todo lo que ocurre en España y el mundo... que no es poco.

 

Sobre qué temas escribo

Escribir de última hora y actualidad ocupa prácticamente todos los campos, pero de forma habitual llevo a cabo mi trabajo sobre cuestiones de Internacional, Política y Deportes, intentando siempre dar ese 'toque Huff' tan nuestro a la hora de elegir y desarrollar los contenidos.



En los años que llevo en El HuffPost han sido muchos los temas tratados y las coberturas a fondo de grandes eventos. Desde las guerras en Ucrania y Gaza, pasando por un sinfín de elecciones (y las que quedan), hasta un foco más deportivo sobre los Mundiales y Eurocopas de fútbol masculino y femenino o los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de Tokio y París.



Creo que no siempre basta con simplemente contar lo que ocurre. Por eso, cuando las circunstancias lo permiten, busco enlazar la información con un enfoque más personal, más propio, tanto en las grandes historias como en otras no tan conocidas, pero merecedoras de reconocimiento.

 

Mi trayectoria

Nací en un precioso pueblo de Jaén llamado Sabiote. En cuanto a mi carrera profesional, soy licenciado en Periodismo por la Universidad Complutense de Madrid. Inicié mi camino periodístico en el portal Mundotoro.com, de donde di el salto tras ocho años y algunos proyectos paralelos a El HuffPost, la que es mi casa desde 2019.

 

 

Cómo contactar conmigo:

 

Más de Global