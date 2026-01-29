Trump manda, el 'zar' obedece: Homan anuncia una 'desescalada' en las redadas del ICE en Minneapolis ante la crisis social

Por una vez, Donald Trump tuvo que admitir un paso atrás en su política. El presidente de EEUU anunció hace escasas horas que se planteaba una "desescalada" en las redadas antiinmigración por parte del ICE en Minneapolis, tras la crisis generada por el asesinato del enfermero Alex Pretti tras ser tiroteado por parte de los agentes.

Su muerte, la segunda causada por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE por sus siglas en inglés) en apenas semanas, provocó un estallido de protestas aún sin freno, que obligaron a Trump a cambiar de rumbo y también de hombre de confianza. Así, optó por mandar a la 'zona cero' a Tom Homan, su archiconocido 'zar de la frontera' para gestionar el asunto, pero con un primer mandato, "desescalar".

"El presidente, una de las cosas que me dijo cuando vine aquí, fue que no quería ver morir a nadie —ha detallado en su rueda de prensa— y cuanta menos interferencia, menos retórica". "No quiero ver morir a nadie. Ni siquiera a las personas que buscamos".

El mensaje lo captó rápìdo la mano derecha de Trump en asuntos de frontera e inmigración. Desde Minneapolis, el 'zar' ha anunciado una "reducción" del número de agentes del ICE y una disminución de sus redadas, para dirigirlas exclusivamente a "objetivos" concretos. Los extranjeros que suponen una "amenaza a la seguridad pública"., ha añadido este jueves.

"Lo hemos hecho durante años, sabemos exactamente a quién buscamos (...) con prioridad a los criminales extranjeros", ha apuntado Homan en primera comparecencia desde que sustituyera al más que cuestionado Gregory Bovino, jefe de la Patrulla Fronteriza, a cargo de la operación Metro Surge.

"Avances" y algo de concordia

Sin entrar en polémicas por la gestión de Bovino, Homan sí ha querido presumir de haber logrado "avances importantes" en las últimas horas, si bien matizando que con el cambio de actitud "no estamos renunciando a nuestra misión en absoluto; simplemente estamos trabajando de manera inteligente".

Pese a su bien ganada fama de 'tipo duro' en la política migratoria, Homan ha mandado un mensaje de cierta concordia para seguir la 'desescalada' ordenada por la Casa Blanca.

Tras días de reuniones, ha señalado que desde "diferentes filosofías y opiniones", todos "están de acuerdo" en la necesidad de reducir la inseguridad, la delincuencia y aumentar la seguridad en las operaciones del ICE.