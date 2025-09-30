Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
El HuffPost
Última hora
La conexión entre Sebastián Yatra y Clara Galle, la otra protagonista de Los40 Básico Santander del colombiano
Influencers y Celebrities

Influencers y Celebrities

La conexión entre Sebastián Yatra y Clara Galle, la otra protagonista de Los40 Básico Santander del colombiano 

La actriz de Ni una más aún era una desconocida cuando la carrera de Yatra comenzaba a despegar.

Mila Fernández
Mila Fernández
Sebastián Yatra y Clara Galle.Getty Images

Dos días después de cerrar la parte española de su gira Entre tanta gente Summer Tour 2025, en el Movistar Arena de Madrid, Sebastián Yatra ha sido el protagonista del primero de los conciertos de la temporada de LOS40 Básico Santander.

En el Teatro Eslava de Madrid, el colombiano ha repasado todos sus éxitos, además de hacer un recorrido por su último disco, Milagro, y presentar por todo lo alto su nuevo lanzamiento, Canción para regresar, una colaboración con Belinda, Gente de Zona y Lucho RK.

En este concierto, además de por cientos de fans, el colombiano ha estado rodeado de numerosos amigos y una de ellas ha pasado por la alfombra roja. Se trata de la actriz Clara Galle, que también ha tenido un especial protagonismo durante el concierto.

En un momento del concierto, Tony Aguilar, locutor de LOS40, ha hecho entrar a la actriz, que se ha sentado frente al artista para jugar a CPR (personas con las que sabe que lo va a pasar bien, como la canción) o Amén (personas con las que poder hablar de lo divino y humano, como la canción). María Becerra y Malú, David Bisbal o Manuel Turizo, MIlena Smith y la propia Clara...

Ha sido durante la presentación de Clara cuando muchos han descubierto que la relación de amistad que une a Yatra y Galle tiene que ver con su primer gran éxito : Zapatos Rojos. Mira, mira el vídeo...

EL HUFFPOST PARA INSTITUTO PULEVA DE NUTRICIÓN

Sí, resulta que la actriz de A través de mi ventana es la protagonista del videoclip de la famosísima canción. Por aquel entonces, en 2021, aún era una desconocida para el gran público y este fue su primer trabajo con cierta exposición pública.

Mila Fernández
Mila Fernández
MOSTRAR BIOGRAFíA

Soy responsable de LIFE, esa sección en la que nos empeñamos en mostrar la cara amable de la actualidad, el lado hedonista de la vida, aunque no nos tapamos los ojos ante otras realidades.

 

Sobre qué temas escribo

Como responsable de la sección trabajo mano a mano y coordino a redactores que saben mucho de música, moda, tendencias de consumo, cine, crónica social...


A mí me gusta escribir sobre salud, consumo, medioambiente y bienestar. Pero sobre todo, me gusta entrevistar a referentes culturales y sociales. Escritores, científicos, actores, periodistas... que tienen cosas que contar y mucho que aportar. O a lo mejor, no tienen nada que contar y poco que aportar, pero eso también es interesante.

 

Mi trayectoria

Soy periodista por vocación y devoción. Quise ser Julia Otero y hasta hubo un tiempo en el que aparecí en una lista de mujeres periodistas jóvenes más influyentes.

 

He hecho radio -en la desaparecida Radio España porque soy generación X- y dirigí la revista Turismo Rural, en la editorial América Ibérica. Después fui redactora de Lifestyle en la Revista de Ana Rosa, redactora jefa de la revista Love y, además, he colaborado con muchos medios, entre ellos SModa y la revista decana de medioambiente Quercus.

 

Además, he presentado galas y libros, y he moderado mesas redondas.
Hace diez años que trabajo en El HuffPost donde entré para editar contenidos branded -y lo sigo haciendo-.

 

 

Cómo contactar conmigo:

 