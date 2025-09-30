La conexión entre Sebastián Yatra y Clara Galle, la otra protagonista de Los40 Básico Santander del colombiano 

Dos días después de cerrar la parte española de su gira Entre tanta gente Summer Tour 2025, en el Movistar Arena de Madrid, Sebastián Yatra ha sido el protagonista del primero de los conciertos de la temporada de LOS40 Básico Santander.

En el Teatro Eslava de Madrid, el colombiano ha repasado todos sus éxitos, además de hacer un recorrido por su último disco, Milagro, y presentar por todo lo alto su nuevo lanzamiento, Canción para regresar, una colaboración con Belinda, Gente de Zona y Lucho RK.

En este concierto, además de por cientos de fans, el colombiano ha estado rodeado de numerosos amigos y una de ellas ha pasado por la alfombra roja. Se trata de la actriz Clara Galle, que también ha tenido un especial protagonismo durante el concierto.

En un momento del concierto, Tony Aguilar, locutor de LOS40, ha hecho entrar a la actriz, que se ha sentado frente al artista para jugar a CPR (personas con las que sabe que lo va a pasar bien, como la canción) o Amén (personas con las que poder hablar de lo divino y humano, como la canción). María Becerra y Malú, David Bisbal o Manuel Turizo, MIlena Smith y la propia Clara...

Ha sido durante la presentación de Clara cuando muchos han descubierto que la relación de amistad que une a Yatra y Galle tiene que ver con su primer gran éxito : Zapatos Rojos. Mira, mira el vídeo...

Sí, resulta que la actriz de A través de mi ventana es la protagonista del videoclip de la famosísima canción. Por aquel entonces, en 2021, aún era una desconocida para el gran público y este fue su primer trabajo con cierta exposición pública.