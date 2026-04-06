De la solemnidad del Viernes Santo en Carabanchel al misticismo del 'Lux Tour' de Rosalía: los planes de Letizia y sus hijas Leonor y Sofía en Semana Santa

La reina Letizia junto a sus hijas la princesa Leonor y la infanta Sofía en su visita al pueblo Ejemplar de Asturias el pasado 25 de octubre de 2025.

Las vacaciones de Semana Santa son una ocasión perfecta para un momento de desconexión o de ocio para buena parte de los españoles, pero también los hay que aprovechan para el recogimiento o conocer más a fondo las tradiciones de cada zona, como las procesiones.

Ambas cosas han formado parte de estos días en la familia real, concretamente en la agenda de la reina Letizia y sus hijas, la princesa Leonor y la infanta Sofía, quienes han combinado la tradición de las procesiones madrileñas con la asistencia al aplaudido Lux Tour de Rosalía en el Movistar Arena de la capital.

El Viernes Santo, los reyes Felipe y Letizia acudieron junto a sus hijas al madrileño barrio de Carabanchel, ante la sorpresa de los vecinos de la zona. Lo hicieron para ver la procesión del Silencio que se celebra cada Viernes Santo en el barrio. Allí, se mezclaron con los asistentes, charlaron con muchos de ellos, se hicieron fotografías y no siguieron ningún tipo de protocolo.

La Procesión del Silencio cuenta con seis imágenes que procesionan a partir de las 21h cada Viernes Santo desde la Parroquia de San Sebastián en Carabanchel Bajo, entre ellas, destaca el Jesús Nazareno, que data del siglo XVII.

Esta fue la primera aparición de la familia real en estas fechas, mientras que la reina Sofía disfrutaba de la Semana Santa en Murcia junto a las infantas Elena y Cristina. La princesa Leonor se encontraba en la capital disfrutando del permiso de Semana Santa de la Academia General del Aire de San Javier, mientras que la infanta Sofía ha podido trasladarse a Madrid desde Lisboa con motivo de las vacaciones en la Universidad.

Tres fans de Rosalía más en el 'Lux Tour'

Al día siguiente, ya sin Felipe VI, la reina Letizia y sus hijas Leonor y Sofía no dudaron en perderse el último concierto de los cuatro que ha celebrado Rosalía en Madrid con motivo del Lux Tour, según se ha podido ver en unas imágenes que se han hecho públicas este domingo.

Tal y como relatan los asistentes, la reina y sus hijas entraron a la zona de invitados del Movistar Arena cuando empezaban a sonar los primeros acordes de ese Sexo, Violencia y Llantas que abría en espectáculo de la catalana y, según ha contado la reportera Marta Riesco en Instagram que también se hallaba presente, se marcharon antes de acabara el cierre de Magnolias.

Las tres acudieron con top sin mangas, aunque no acabaron de optar por la estética blanca angelical de Lux, mientras que Letizia y Sofía lo lucieron en negro, Leonor lo hizo en azul.

No es la primera vez que la reina y sus hijas demuestran su admiración por Rosalía, ya que también acudieron al Motomami tour en Palma en el verano de 2022. Eso sí, según ha contado la reportera, para esta cita se ha sumado también una amiga de la infanta Sofía que las acompañó disfrutando del espectáculo.