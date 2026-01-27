La enésima polémica de Sydney Sweeney: colgar sujetadores del cartel de Hollywood 

Sydney Sweeney vuelve a estar en el ojo del huracán. La protagonista de La asistenta, que estrenará en abril la tercera temporada de Euphoria, no es solo una de las actrices más demandas de Hollywood sino también una de las más polémicas.

En esta ocasión, además de a un buen puñado de críticas la actriz, se enfrenta a un posible lío legal después de colgar sujetadores del mítico cartel de Hollywood en Los Angeles. En un vídeo colgado por la propia Sweeney, se observa a la intérprete junto a un grupo de personas en plena noche y vestidas con sudaderas negras en dejando la ropa interior sobre el cartel.

El incidente es una campaña para el lanzamiento de su nueva marca de lencería, SYRN, que ha anunciado este martes con una campaña en la que ejerce ella misma de modelo.

En un comunicado remitido al diario estadounidense LA Times, el presidente de la Cámara de Comercio de Hollywood confirmó que ni la actriz ni su productora, Persuasion Pictures, habían pedido un permiso para hacerlo. "No ha sido autorizado por la Cámara de Comercio de Hollywood ni teníamos ningún conocimiento de ello", apuntó el ejecutivo.

El citado periódico sí explica que Sweeney habría pedido un permiso de rodaje a FilmLA para inmortalizar el cartel, pero como el letrero es propiedad de la Cámara de Comercio, no es suficiente.

El mítico cartel de Hollywood se ubica en un recinto vallado su entrada está restringida al público, por lo que la actriz podría enfrentarse a problemas legales por trepar el cartel. De hecho, como recuerda EFE, es ilegal tocar, escalar o alterar físicamente las letras.

Del jabón para hombres a la polémica de los vaqueros

Sweeney no es ajena a la polémica. Este verano, la actriz fue la protagonista de un anuncio de la firma de vaqueros American Eagle, que hacía un juego de palabras con la frase en inglés Sydney Sweeney has great jeans, que millones de personas en redes sociales señalaron por el parecido de la fonética de jeans con genes, como una forma de defender la superioridad de la raza blanca.

El asunto y la polémica llegó a la Casa Blanca, mientras que la firma de ropa se limitó a defender que únicamente estaban promocionando unos buenos vaqueros utilizando la imagen de la actriz, uno de los rostros más populares de la industria en Estados Unidos.

Meses antes de esta polémica, Sweeney ya había generado enorme revuelo con un lanzamiento: un jabón natural elaborado con agua de baño de la actriz dirigido especialmente para hombres. Se trata de un producto de la firma Dr Squatch que cuesta ocho dólares y que se comercializó con el nombre Sydney’s Bathwater Bliss.

El jabón se agotó en cuestión de minutos y despertó una enorme controversia entre miles de personas que cargaron contra la actriz, que en ocasiones ha denunciado la sexualización a la que se ha visto expuesta. Sweeney se defendió meses después en una entrevista con el Wall Street Journal. "Fueron mayoritariamente las mujeres las que hicieron comentarios al respecto, lo que me pareció realmente interesante. A todas las encantó la idea del agua de baño de Jacob Elordi", declaró.

La actriz se refiere a la vela vendida como Jacob Elordi’s Bathwater, que se lanzó en enero de 2024 después del estreno de Saltburn. La vela inspirada en Elordi se convirtió en una sensación viral y provocó miles de memes pero, como han recordado a Sweeney algunos usuarios en redes, al contrario que ella, el actor no comercializó la vela él mismo ni recibió beneficios por ello.