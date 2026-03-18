Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
El HuffPost
Última hora
José Abellán, médico cardiólogo: "Todas las personas tenemos extrasístoles en algún momento de nuestra vida y la mayoría son completamente benignas"
Salud
Salud

José Abellán, médico cardiólogo: "Todas las personas tenemos extrasístoles en algún momento de nuestra vida y la mayoría son completamente benignas"

El cardiólogo aconseja fijarse en el contexto en el que aparecen las palpitaciones y si van acompañadas de señales como dolor en el pecho, mareos o pérdida de conocimiento. 

Redacción HuffPost
Un anciano sosteniendo su mano sobre su corazón con una una mueca de dolor
Un anciano con cara de dolor mientras sostiene su mano sobre el corazón.Getty Images

El cardiólogo José Abellán ha explicado en un vídeo qué hay detrás de las palpitaciones y las extrasístoles, dos sensaciones que generan mucha preocupación pero que, según sus palabras, en la mayoría de los casos, no son peligrosas.

"¿Tienes palpitaciones o te han dicho que tienes extrasístoles? Sientes a veces que el corazón se te va a salir del pecho y temes por si separa. Afortunadamente esto no suele ocurrir", señala el experto, que insiste en que estos síntomas suelen causar "mucha aprensión y mucha ansiedad", aunque no siempre indican un problema grave.

Y es que, según detalla, las palpitaciones son algo relativamente común. "Las palpitaciones son básicamente la percepción del propio latido cardíaco", afirma. Es decir, notar el corazón más fuerte, más rápido o incluso irregular. También pueden sentirse como "una especie de salto o vuelco o a la falta de un latido".

El especialista recuerda que el corazón no siempre late igual, ya que se adapta a distintas situaciones del cuerpo. "No es lo mismo tener que bomber sangre cuando tu cuerpo está en reposo, que cuando tu cuerpo tiene que hacer un esfuerzo o cuando está bajo la influencia de estrés", explica. Por eso, notar el corazón durante el ejercicio o en momentos de nerviosismo puede ser completamente normal.

Entre las causas más habituales de las palpitaciones, destaca el estrés. "Estres y ansiedad son la causa más común de palpitaciones en la vida cotidiana", agrega. También influyen factores como la cafeína, el tabaco, el ejercicio físico o los cambios hormonales.

El vídeo pone especial atención en las extrasístoles, que son una de las causas más frecuentes de estas sensaciones. "Las estresistoles son latidos cardíacos adicionales o prematuros que se intercalan entre los latidos normales",destaca. A veces se perciben como un golpe fuerte seguido de una pequeña pausa.

"Todas las personas tienen o tendrán, tenemos estresistoles a lo largo de su vida en un momento por lo menos. Y de hecho, eso no implica nada. La mayoría son venignas y sobre corazones normales", afirma el mismo. 

Aun así, matiza que en algunos casos conviene estudiarlas, sobre todo si son muy frecuentes o aparecen junto a otros síntomas. "Lo más frecuente es que las estresistoles no survongan ningún problema de salud relevante y sean un hallado benigno", señala. 

Por ello, el cardiólogo aconseja fijarse en el contexto en el que aparecen las palpitaciones y si van acompañadas de señales como dolor en el pecho, mareos o pérdida de conocimiento. En esos casos, recomienda consultar con un médico.

Redacción HuffPost
EL HUFFPOST PARA instituto PULEVA de nutrición
Comentar: 0
Ver normas
Ver tus comentarios en tu perfil
!
Los comentarios de esta noticia están cerrados
Regístrate ya tengo cuenta
Rellena tu nombre y apellidos para poder comentar
completa tus datos
!
Comenta con respeto, tu opinión se publicará con nombres y apellidos