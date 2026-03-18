José Abellán, médico cardiólogo: "Todas las personas tenemos extrasístoles en algún momento de nuestra vida y la mayoría son completamente benignas"

El cardiólogo José Abellán ha explicado en un vídeo qué hay detrás de las palpitaciones y las extrasístoles, dos sensaciones que generan mucha preocupación pero que, según sus palabras, en la mayoría de los casos, no son peligrosas.

"¿Tienes palpitaciones o te han dicho que tienes extrasístoles? Sientes a veces que el corazón se te va a salir del pecho y temes por si separa. Afortunadamente esto no suele ocurrir", señala el experto, que insiste en que estos síntomas suelen causar "mucha aprensión y mucha ansiedad", aunque no siempre indican un problema grave.

Y es que, según detalla, las palpitaciones son algo relativamente común. "Las palpitaciones son básicamente la percepción del propio latido cardíaco", afirma. Es decir, notar el corazón más fuerte, más rápido o incluso irregular. También pueden sentirse como "una especie de salto o vuelco o a la falta de un latido".

El especialista recuerda que el corazón no siempre late igual, ya que se adapta a distintas situaciones del cuerpo. "No es lo mismo tener que bomber sangre cuando tu cuerpo está en reposo, que cuando tu cuerpo tiene que hacer un esfuerzo o cuando está bajo la influencia de estrés", explica. Por eso, notar el corazón durante el ejercicio o en momentos de nerviosismo puede ser completamente normal.

Entre las causas más habituales de las palpitaciones, destaca el estrés. "Estres y ansiedad son la causa más común de palpitaciones en la vida cotidiana", agrega. También influyen factores como la cafeína, el tabaco, el ejercicio físico o los cambios hormonales.

El vídeo pone especial atención en las extrasístoles, que son una de las causas más frecuentes de estas sensaciones. "Las estresistoles son latidos cardíacos adicionales o prematuros que se intercalan entre los latidos normales",destaca. A veces se perciben como un golpe fuerte seguido de una pequeña pausa.

"Todas las personas tienen o tendrán, tenemos estresistoles a lo largo de su vida en un momento por lo menos. Y de hecho, eso no implica nada. La mayoría son venignas y sobre corazones normales", afirma el mismo.

Aun así, matiza que en algunos casos conviene estudiarlas, sobre todo si son muy frecuentes o aparecen junto a otros síntomas. "Lo más frecuente es que las estresistoles no survongan ningún problema de salud relevante y sean un hallado benigno", señala.

Por ello, el cardiólogo aconseja fijarse en el contexto en el que aparecen las palpitaciones y si van acompañadas de señales como dolor en el pecho, mareos o pérdida de conocimiento. En esos casos, recomienda consultar con un médico.