Manuel Manzano, microbiólogo: "El boniato tiene más calorías que la patata pero su fibra soluble hace que comas menos cantidad para sentirte igual de lleno"

El microbiólogo Manuel Manzano ha analizado en un vídeo las diferencias entre el boniato y la patata, dos tubérculos introducidos en Europa tras su llegada desde América. “En este vídeo vamos a hablar de qué es más sano el boniato o la patata, porque los dos son dos tubérculos que importamos en el año 1492 de América”, explica.

Y es que, según detalla, la patata ha tenido históricamente mayor aceptación, “en cambio el bonito no tanto”, aunque destaca que en la actualidad el boniato está recuperando presencia en la dieta: “hay recientemente una moda de que el bonito de que la patata entraformar parte de nuevo de muchos de nuestros platos tradicionales”.

En cuanto al aporte calórico, Manzano señala que la diferencia es pequeña. “100 gramos de patata vienen a tener unas 88 calorías 100 gramos de bonito 101 y 102 calorías”, señala.

Esta variación se debe a la composición de los hidratos de carbono, pues “en la patata los hidratos de carbono están en forma de almidón (…) en cambio en el bonito tenemos que los azúcares están en forma tanto de almidón como de fructosa y desacarosa”.

El experto también subraya el papel de la fibra en el boniato, clave en la sensación de saciedad. “En el bonito la fibra está en forma de fibra soluble lo cual hace que la digestión del bonito sea mucho más lenta que la digestión de la patata (…) comiendo menos cantidad menos peso de bonito que de patata nos sentimos un poquito más llenos”, explica. Además, añade que esta fibra “tiene el efecto de reducir la absorción de colesterol en más cantidad que otros tipos de fibra”.

Por el contrario, explica que la patata contiene principalmente fibra insoluble. “En cambio en la patata la fibra es básicamente insoluble especialmente la que se encuentra en la piel y esto la convierte en un tuberculo que va muy bien para dar volumen a nuestras heces y prevenir mejor que la patata o boniato el estrenimiento”.

Otra diferencia destacada está en las vitaminas. “El boniato le gana por goleada pero por goleada total y absoluta la patata en niveles de vitamina A de beta carotenos”, algo que relaciona con beneficios para la piel y la visión.

Sobre el índice glucémico, apunta que “el boniato tiene un índice glucémico algo menor que la patata”, lo que implica una liberación más lenta del azúcar en sangre.

Finalmente, Manzano cree qué “si ustedes son una mujer que está embarazada sin duda alguna les mucho más aprovechable mucho más beneficioso comer boniato”, mientras que “si buscan perder peso (…) no hay un claro ganador”.

También destaca su utilidad en deportistas: “el boniato sí que es un poquito más recomendable porque sus carboidratos (…) son de absorción más lenta”. Con todo, concluye que ambos alimentos tienen ventajas y que su elección dependerá de las necesidades individuales.