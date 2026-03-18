Sánchez anuncia una ayuda de mil millones para Ucrania y el impulso de la "cofabricación" con empresas ucranianas de defensa

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez se ha reunido este miércoles en La Moncloa con su homólogo ucraniano Volodimir Zelenski durante la visita oficial del máximo representante de Ucrania a nuestro país. Con esta ya son cuatro veces las que Zelenski visita España desde el comienzo de la invasión rusa sobre Ucrania.

Tras su encuentro, ambos líderes han comparecido ante los medios, respondiendo a las preguntas de los periodistas. Por el momento, el anuncio más importante de Pedro Sánchez ha sido el referente a la ayuda de mil millones de euros que España va a dar a Ucrania en materia "defensiva".

Así lo ha anunciado Sánchez, que ha asegurado que esta cifra se entregará a lo largo de todo 2026 con el objetivo de apoyar militarmente a Kiev. Con esta ayuda, la aportación de España a la causa ucraniana asciende a 4.000 millones de euros.

En esta línea, Sánchez también ha desvelado que desde el Ejecutivo van a impulsar la "coproducción y cofabricación" conjunta con empresas ucranianas en el ámbito de la defensa.

"Y con ese propósito hoy ha habido distintas firmas tanto del Ministerio de Defensa como también de distintas empresas que han manifestado su interés de coproducir conjuntamente con empresas ucranianas", ha señalado Sánchez.

La guerra de Irán, de fondo

Como es normal, durante la rueda de prensa, ambos líderes han sido preguntados por la guerra de Irán y su posible impacto en el apoyo de la OTAN y Europa a Ucrania. Ante esta cuestión, Zelenski ha asegurado que sigue haciendo falta "reforzar la ayuda de los aliados", algo que según el presidente ucraniano implica "tomar decisiones lo más rápidas posible".

En la misma línea, Zelenski no ha dudado del apoyo del continente ante la invasión rusa que se alarga ya por encima de los cuatro años y que continúa dejando miles de muertos ucranianos como consecuencia. Sin embargo, también ha afirmado que no espera que la ayuda de Europa se vea mermada por el conflicto en Irán, aunque sí ha pedido que "se cumplan los acuerdos firmados" hace meses.