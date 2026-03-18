Almodóvar tiene algo que decir al 25% de los jóvenes que apoya a Franco: para ponerlo en los colegios

Pedro Almodóvar está de estreno. El cineasta manchego, de 76 años, estrena este viernes 20 de marzo Amarga Navidad, su nueva película y lo hace en una semana compleja, la del estreno de Torrente Presidente.

En una charla con La Script y sin que tenga nada que ver con la nueva película de Santiago Segura, el director de cine se dirigió directamente a aquellos jóvenes, habla expresamente de las nuevas generaciones, que valoran de forma positiva la dictadura.

Un dato que sale del Centro de Investigación Sociológicas (CIS) de finales de 2025 que mostraba que para un 21,3% de la población los años del franquismo fueron "buenos o muy buenos". Para el 65,5% los años de la dictadura fueron "malos o muy malos", mientras que el punto medio de lo "regular" es del 6,1%.

Este mismo CIS decía que el 19% de los jóvenes españoles consideraba como "buena" la etapa de la dictadura de Francisco Franco. Un drama que muchos historiadores han analizado.

Fernando Hernández, historiador especializado en la Guerra Civil, explicó en una entrevista en El HuffPost con motivo de su libro Francofacts que algunos jóvenes son franquistas porque se vive "en un momento de centrifugación de la historia".

"Desde al menos 2020, el año de la pandemia, se ha producido a mi juicio un cambio de era histórica. La experiencia de las anteriores generaciones se va diluyendo al tiempo que la ansiedad generada por la incertidumbre del presente y el desasosiego por un futuro que no suscita esperanza provoca una cierta fascinación por un pasado idealizado", explicaba el experto.

Que sentenciaba: "A esto hay que sumarle el generalizado desconocimiento de la historia más reciente de nuestro país, aquella que ha forjado las claves de la sociedad en la que las nuevas generaciones van a insertarse como ciudadanía activa en un futuro inmediato".

Qué dice Almodóvar a este 25%

Pero, ¿qué dice Almodóvar de esto? El director manchego ha afirmado que "esta nueva generación es muy variada": "Yo nunca me refiero, cuando hablo de esta nuevas generaciones, y me gustaría conocerlos a ese 25% que dice que viviría tranquilamente y muy bien con Franco, con una dictadura.

Ha añadido el cineasta que no le importaría ir a donde estuviesen estos jóvenes para charlar con ellos y conocerlos "y poder entablar un diálogo". "Me temo que ese 25% no está en el retrato que yo hago de la sociedad española en esta película".

Por último ha explicado que conecta con los más jóvenes gracias a que las plataformas han recuperado sus películas y mucha de esta gente lo está descubriendo: "Me viene gente de 20 años que no habían nacido cuando hice Volver. Aplaudamos las plataformas en este sentido, tienen otras partes que son un poco más oscuras".