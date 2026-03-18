Un profesor es apartado por presuntos abusos a tres menores en un colegio del Opus Dei

Un profesor del colegio El Prado de Madrid, vinculado al Opus Dei, ha sido apartado de sus funciones y es investigado por presuntos abusos a tres menores hace dos años, en un caso que ha sido denunciado a la Policía.

Según informa el portal de información católica Infovaticana, el docente es miembro numerario del Opus y los hechos tuvieron lugar hace aproximadamente dos años durante un campamento de verano del club juvenil Amura en Mirasierra.

Tras informar a las familias, la dirección de ese colegio privado del grupo Fomento de Centros de Enseñanza, controlado por el Opus, ha apartado al profesor de sus funciones y puso el caso en conocimiento de la Policía, que lo está investigando.

Se trata de un colegio bilingüe no mixto, solo para chicos, que se ubica en Mirasierra y ofrece Primaria, Secundaria y Bachillerato.

La plataforma destaca la respuesta "inmediata y contundente" del colegio, mediante la separación del docente y la comunicación directa a las familias y a las autoridades, lo que refleja "una intervención orientada a la protección del menor y a la depuración de responsabilidades desde el primer momento, sin priorizar la contención del impacto mediático".