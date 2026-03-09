Misiles iraníes atacan un campamento militar alemán en Jordania con tropas de EEUU, según 'Der Spiegel'

El entonces canciller alemán, Frank-Walter Steinmeier y su esposa, Elke Buedenbender, inspeccionando un avión de combate en la base alemana de Al-Azraq, Jordania.

Un campamento militar alemán en Jordania ha sido atacado con misiles balísticos iraníes durante la noche del domingo al lunes, en un incidente que no dejó víctimas, pero que abre un nuevo frente en la creciente tensión en Oriente Medio. La información fue adelantada por la revista alemana Der Spiegel, que cita fuentes militares implicadas en la investigación del ataque.

El objetivo habría sido el campamento militar situado en la base aérea de Al Azraq, al este de Jordania, donde están desplegados militares alemanes junto con miembros de la Fuerza Aérea de EEUU.

Según el medio alemán, los soldados se encontraban en refugios de seguridad en el momento del ataque, lo que evitó víctimas entre las tropas presentes en el recinto.

Por ahora, los daños materiales aún no se han cuantificado, y las autoridades militares continúan analizando lo ocurrido para determinar exactamente cómo se desarrolló el ataque.

Dudas sobre el impacto real de los misiles

Uno de los puntos clave que todavía no está claro es si los misiles impactaron directamente en la base o si los restos de proyectiles interceptados por los sistemas de defensa aérea cayeron dentro del recinto militar.

Según Der Spiegel, fuentes militares señalan que la investigación sigue abierta y que todavía no se puede confirmar el alcance real de los daños ni la trayectoria exacta de los proyectiles.

Una base clave para la coalición contra Estado Islámico



La base aérea de Al Azraq tiene un papel estratégico en la región. Allí se encuentra desplegado personal militar alemán que presta apoyo logístico a la coalición internacional contra el grupo yihadista Estado Islámico.

Entre sus funciones principales está la operación de aviones cisterna, que permiten repostar en vuelo a los aviones de combate de la coalición. Este tipo de apoyo resulta clave para operaciones aéreas de largo alcance en Oriente Medio.

Además de Alemania, en la base también operan fuerzas estadounidenses, lo que aumenta la sensibilidad del incidente en el actual contexto regional.

Investigación en marcha



Las autoridades militares alemanas analizan ahora cómo se produjo exactamente el ataque y qué sistemas de defensa intervinieron. También se intenta determinar si el campamento fue el objetivo directo de los misiles o si resultó afectado de forma indirecta.

Si la investigación confirma que el ataque fue deliberado contra la base, supondría un nuevo salto en la confrontación indirecta entre Irán y las potencias occidentales presentes en Oriente Medio.