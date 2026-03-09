Europa ha triplicado sus importaciones de armas en cinco años: ya compra el 33% de todas las armas pesadas que se comercializan en el mundo

Un tanque con una bandera de la Unión Europea, en una imagen de archivo

El Instituto Internacional de Estudios para la Paz de Estocolmo (SIPRI, por sus siglas en inglés) ha publicado su informe anual de transferencias mundiales de armas. Y el protagonismo de Europa en el documento es mayúsculo.

La principal conclusión de la investigación es que Europa ha más que triplicado sus importaciones de armas a lo largo de los últimos cinco años, convirtiéndose en la mayor región receptora de armamento militar del mundo en ese periodo.

En concreto, las importaciones de armas por parte de los países europeos se incrementaron un 210% entre 2016–2020 y 2021–2025. Casi la mitad de las armas transferidas a Europa procedieron de EEUU (un 48%). Polonia (país fronterizo con Ucrania) y Reino Unido han sido los países europeos que más armas han importado en los últimos cinco años.

Uno de los datos más llamativos del informe de transferencias mundiales de armas del SIPRI es que, durante los últimos cinco años, Europa ha comprado el 33% de todas las armas pesadas que se han comercializado en el mundo.

Las cifras son una clara señal de hasta qué punto los países europeos creen que, tras haber llevado a cabo la invasión militar de territorio ucraniano, Rusia podría tratar de iniciar una nueva guerra en Europa a corto o medio plazo.

En ese sentido, Mathew George, director del Programa de Transferencias de Armas del SIPRI, ha destacado que "las entregas a Ucrania desde 2022 son el factor más evidente, pero la mayoría de los demás Estados europeos también han empezado a importar significativamente más armas para reforzar sus capacidades militares frente a una amenaza percibida como creciente por parte de Rusia".

EEUU se consolida como el mayor exportador de armamento

En cuanto a las exportaciones de armas, no hay sorpresas, EEUU continúa ocupando el primer puesto a nivel mundial. El país norteamericano suministró el 42% de todas las transferencias internacionales de armas en 2021–2025, frente al 36% del periodo 2016–2020.

Pieter Wezeman, investigador sénior del Programa de Transferencias de Armas del SIPRI, ha resaltado al respecto que "EEUU ha consolidado aún más su dominio como proveedor de armas, incluso en un mundo cada vez más multipolar".

"Para los importadores, las armas estadounidenses ofrecen capacidades avanzadas y una forma de fomentar buenas relaciones con EEUU, mientras que EEUU considera las exportaciones de armas como una herramienta de política exterior y una manera de fortalecer su industria armamentística", ha expresado Wezeman.