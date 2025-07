Las cámaras de Wimbledon enfocan a Hugh Grant en el palco y la escena ya es la imagen del día

Estos días Wimbledon es el epicentro no solo del tenis mundial, sino de numerosos rostros conocidos que acuden cada día a disfrutar del deporte en el palco real, donde también es habitual ver a miembros de la realeza británica.

Tom Holland, Olivia Rodrigo o David Beckham son algunos de los nombres que han pasado por la pista central de Wimbledon en la última semana. Este miércoles fue el turno de uno de los actores más conocidos de la gran pantalla, Hugh Grant, que se sentó en el palco una fila por detrás de la reina Camilla, que también disfrutó de la jornada.

A su llegada a la pista central se puedo ver al intérprete charlando animadamente con la mujer de Carlos III y con otras invitadas del palco, pero la energía le duró poco al protagonista de Notting Hill.

Durante el partido que enfrentaba a Novak Djokovic contra Flavio Cobolli por un puesto en las semifinales, que arrancó alrededor de las cuatro de la tarde hora de Londres, la cámara captó a Grant en una situación algo comprometida: echándose una siesta.

A pesar de que el partido estuvo igualado, no había emoción suficiente para el actor, que no pudo evitar cabecear detrás de la reina Camilla para regocijo de las cámaras y de muchos aficionados, que no tardaron en hacerse eco de la imagen.

De hecho, la fotografía de Grant durmiendo es ya una de las imágenes más virales de esta edición del torneo. Tampoco han pasado desapercibidos los arrumacos de Olivia Rodrigo con su novio Louis Patridge o la invitación de Alcaraz a Tom Holland para jugar al golf.