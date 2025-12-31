Muere Tatiana Schlossberg, nieta de Kennedy, a los 35 años, un mes después de hacer público que tenía leucemia

Hace apenas un mes, Tatiana Schlossberg, hija de Carolina Kennedy y Edwin Schlossberg y nieta de John y Jackie Kennedy, en una tribuna publicada en la revista New Yorker y titulada Una batalla con mi sangre, hizo público que padecía un tipo raro de leucemia de difícil curación.

En el desgarrador texto explicaba que, horas después de dar a luz a su segunda hija, los médicos observaron algo anómalo en su recuento sanguíneo. El diagnóstico fue leucemia mieloide aguda, con una mutación rara llamada Inversión 3 y los especialistas le anunciaron que le quedaban meses de vida.

"Mi primer pensamiento fue que mis hijos, cuyos rostros viven permanentemente en el interior de mis párpados, no me recordarían", señalaba en ese texto. Schlossberg recibió tratamientos convencionales y experimentales para intentar alargar su vida. Dos trasplantes de células madre, quimioterapia, terapia con células CAR-T... Finalmente, Tatiana Schlossberg, que era periodista medioambiental, falleció este 30 de diciembre con solo 35 años.

Su muerte ha conmocionado al mundo pues parece que la maldición de los Kennedy no abandona a sus miembros. "Durante toda mi vida, he intentado ser buena, buena estudiante, buena hermana y buena hija, y proteger a mi madre y nunca hacerla enfadar ni molestar. Ahora he añadido una nueva tragedia a su vida, a la vida de nuestra familia, y no puedo hacer nada para detenerla", reconocía Schlossberg en su artículo.

En esa columna, además, también cargó contra Robert F. Kennedy Jr., Secretario de Salud y Servicios Humanos de los Estados Unidos del gobierno de Trump y primo hermano de su madre y por tanto su tío segundo: "Durante el tratamiento con CAR -T, un método desarrollado durante décadas con millones de dólares de financiación gubernamental, mi primo, Robert F. Kennedy, Jr., estaba en proceso de ser nominado y confirmado como Secretario de Salud y Servicios Humanos. Durante mi tratamiento, él había estado en el escenario nacional: anteriormente demócrata, se postulaba a la presidencia como independiente , pero sobre todo, era una vergüenza para mí y el resto de mi familia inmediata".