Laura Escanes confiesa uno de los momentos más difíciles de su relación con Risto Mejide: "Yo estaba pasando por un aborto"

Laura Escanes fue una de las protagonistas del programa Universo Calleja emitido en la noche de este miércoles. La influencer, que viajó con Jesús Calleja y otros invitados famosos hasta Egipto, le reveló al presentador uno de los momentos más complicados, personal y físicamente, de su relación con Risto Mejide.

De este difícil episodio fue "testigo" el propio Calleja porque todo ocurrió en 2017, cuando Escanes y Mejide participaron en Planeta Calleja y viajaron a Sudáfrica. “Cuando te vi con 20 años te vi distante, como un poco perdida. Como que no hubo una conexión”, le confiesa el aventurero sobre aquel primer encuentro entre ambos. Es entonces cuando ella admitió que "estaba pasando por un momento personal un poco complicado y justo coincidió el viaje".

"Muchas de las cosas que desde fuera se veían como que 'ay no, que Risto es de ciudad y no puede dormir aquí'. ¿Te acuerdas de estas cosas? En realidad era para protegerme a mí. Yo estaba pasando por un aborto", le confesó a Calleja. "Yo estaba sangrando lo más grande y con unos dolores horribles. Y yo decía 'no puedo estar durmiendo en un sitio sin un baño", explicaba.

"Fue duro porque era un momento en el que yo no estaba preparada. Creo que nadie está preparado para eso... Pero era muy joven, demasiadas emociones, todo junto", explicó Laura Escanes que por aquel entonces tenía 20 años.

El aborto fue voluntario y la influencer reconoce que le fue muy difícil decidirlo porque para ella Risto era "el amor de mi vida y yo quería ser madre con él".