Ratas, cucarachas en las camas y niños orinando en cubos por falta de personal: Compromís denuncia "condiciones infrahumanas" en 12 centros de servicios sociales de la Generalitat

Compromís ha denunciado la existencia de "condiciones infrahumanas" en 12 centros de servicios sociales gestionados por la Generalitat Valenciana, con casos de plagas de ratas, cucarachas y hormigas e instalaciones "deficientes".

En Les Corts, el diputado Francesc Roig ha mostrado fotografías para denunciar el estado de una docena centros de menores y para personas con discapacidad que cuentan con "plagas de ratas, hormigas y cucarachas" y habitaciones "inundadas".

En ese sentido, Roig incluso ha llegado a afirmar que tienen conocimiento de que en un centro de menores proporcionan orinales a los internos para que hagan sus necesidades en las habitaciones debido a la falta de personal.

El diputado ha indicado que la situación es "insostenible" en nueve centros de menores de la Comunidad Valenciana, seis de ellos en la provincia de Valencia y tres en la de Alicante.

Roig ha denunciado que se dan situaciones "muy graves". Algunos ejemplos, siempre según la versión del miembro de Compromís, son que en algunos casos a los menores "los envían a participar en ruedas de reconocimiento de criminales, duermen en colchones deshechos y amontonados en habitaciones y no tienen ninguna dieta equilibrada".

En cuanto a los centros de personas con discapacidad, Compromís ha denunciado públicamente y por vía parlamentaria los casos del CEEM de Bétera, el Centro Santa Faz de Alicante y el CEEM de Albocàsser. Este último permanece cerrado en estos momentos y las personas afectadas están de forma provisional distribuidas en Borriana y Castelló. "¿De qué van? ¿A qué están jugando?", ha preguntado al Consell.

En respuesta a esas situaciones, Compromís ha anunciado que va a llevar al pleno de Les Corts una propuesta para crear una comisión de investigación sobre las condiciones en las que viven personas mayores en residencias, centros de menores tutelados y centros de personas con discapacidad, así como las "nefastas" condiciones laborales de los trabajadores.