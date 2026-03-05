La elegante iniciativa de Sony por el día del Padre que muchos aplauden

Las campañas comerciales ligadas a fechas señaladas suelen inundar el correo electrónico de millones de personas cada año. Navidad, San Valentín, el Día de la Madre o el Día del Padre se convierten en momentos clave para el marketing de las grandes marcas. Sin embargo, no todas las personas viven esas fechas de la misma manera. Y Sony ha querido tenerlo en cuenta.

La compañía tecnológica ha comenzado a enviar un correo a algunos usuarios en el que ofrece una opción poco habitual: darse de baja únicamente de los mensajes promocionales relacionados con el Día del Padre.

El mensaje, dirigido a un cliente llamado Jesús, comienza con una frase que resume el espíritu de la iniciativa: "Entendemos que el Día del Padre puede tener un significado distinto para cada persona".

A partir de ahí, la empresa explica que el usuario puede optar por no recibir correos electrónicos relacionados con esa fecha concreta, mientras continúa recibiendo el resto de comunicaciones habituales de la marca, como novedades, actualizaciones o promociones generales.

"Si prefieres no recibir nuestros correos electrónicos relacionados con el Día del Padre este año, puedes darte de baja a continuación", indica el mensaje, que incluye un botón específico para activar esa opción.

Un gesto que conecta con una realidad poco visible

Aunque pueda parecer un detalle pequeño, el gesto ha sido muy comentado en redes sociales después de que varios usuarios compartieran capturas del correo. Muchos destacan que este tipo de campañas comerciales pueden resultar dolorosas para personas que han perdido a su padre o mantienen relaciones familiares complicadas. El enfoque de Sony intenta precisamente evitar ese impacto emocional.

En lugar de bombardear a todos sus clientes con mensajes promocionales sobre regalos para el Día del Padre, la compañía ofrece la posibilidad de filtrar ese tipo de contenidos sin tener que darse de baja de todas las comunicaciones.

La diferencia puede parecer sutil, pero para muchos usuarios supone un gesto de empatía poco habitual en el mundo del marketing.

Aplausos en redes sociales

Las reacciones en redes han sido mayoritariamente positivas. Numerosos usuarios han destacado que es un ejemplo de sensibilidad por parte de una gran empresa, algo que no siempre se ve en campañas comerciales masivas.

Algunos comentarios subrayan que muchas marcas tienden a tratar estas fechas únicamente desde el punto de vista publicitario, sin tener en cuenta que no todas las personas las viven con alegría.

Otros destacan que la medida demuestra que es posible hacer marketing sin ignorar las realidades emocionales de los clientes.

En varios mensajes, los usuarios han pedido incluso que más compañías adopten iniciativas similares para fechas como el Día de la Madre o Navidad, momentos que también pueden resultar difíciles para quienes atraviesan duelos o situaciones familiares complejas.

Marketing con empatía

En los últimos años, algunas empresas han comenzado a introducir cambios en sus estrategias de comunicación para adaptarse mejor a la diversidad de experiencias de sus clientes.

En Reino Unido o Estados Unidos, por ejemplo, algunas marcas ya ofrecen la posibilidad de pausar campañas relacionadas con fechas familiares mediante un simple clic.

El objetivo es evitar que los correos promocionales lleguen a personas para quienes esos recordatorios pueden resultar dolorosos.

La iniciativa de Sony va en esa misma línea: permitir que cada usuario decida qué tipo de mensajes quiere recibir.

Un pequeño ajuste en la comunicación que, según muestran las reacciones en redes, puede marcar una gran diferencia para quienes viven estas fechas desde el recuerdo o la ausencia.