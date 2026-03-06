Trump afirma que Cuba está "desesperada" por llegar a un acuerdo con Estados Unidos

Donald Trump, presidente de los EEUU, en una imagen de archivo.

Donald Trump parece tener tiempo para todo. Este jueves ha asegurado que Cuba está "desesperada" por alcanzar un acuerdo con su Administración, en un momento en el que aumentan las informaciones sobre posibles contactos entre Washington y La Habana.

"No tienen idea; Cuba quiere llegar a un trato de forma desesperada", afirmó el mandatario durante un acto celebrado en la Casa Blanca para homenajear al Inter de Miami tras ganar la liga estadounidense de fútbol en 2025.

El evento, centrado en el equipo liderado por Lionel Messi, terminó derivando también hacia cuestiones de política internacional cuando Trump fue preguntado por la situación con la isla caribeña.

El presidente sugirió que su Administración podría centrarse pronto en Cuba, aunque admitió que el foco de la Casa Blanca está ahora mismo en otro frente: la campaña militar iniciada contra Irán el pasado fin de semana.

"Solo es cuestión de tiempo", afirmó Trump, dejando entrever que la relación con el Gobierno cubano podría convertirse en uno de los próximos asuntos en la agenda de su Ejecutivo.

"La cereza del pastel"

Las declaraciones llegan apenas unos días después de que el mandatario se pronunciara también sobre Cuba en una entrevista con el medio digital Politico. En esa conversación, Trump llegó a afirmar que la caída del régimen cubano sería "la cereza del pastel", aunque matizó que no se trata de su principal prioridad política.

Según explicó, Estados Unidos lleva más de medio siglo intentando provocar un cambio político en la isla, aunque en el contexto actual hay otros conflictos que ocupan la mayor parte de la atención de Washington.

Contactos discretos

Las palabras del presidente se producen además en un momento en el que varios medios estadounidenses han publicado informaciones sobre posibles contactos entre figuras cercanas a ambos países.

En las últimas semanas, cabeceras como Axios o el Miami Herald han informado de conversaciones entre el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, y Raúl Guillermo Rodríguez Castro, nieto del expresidente cubano Raúl Castro.

Según esos reportes, no se trataría de negociaciones formales sino de contactos exploratorios para abordar posibles escenarios futuros en la relación entre ambos países.

Las conversaciones habrían girado en torno a eventuales reformas económicas graduales en Cuba y una posible retirada progresiva de algunas sanciones estadounidenses si se produjeran cambios en la isla.

Décadas de tensión

La relación entre Estados Unidos y Cuba lleva décadas marcada por la confrontación política, económica y diplomática. El embargo económico impuesto por Washington en los años sesenta sigue siendo uno de los pilares de esa política, aunque en diferentes momentos se han producido intentos de acercamiento o distensión.

Las declaraciones de Trump vuelven ahora a colocar la relación bilateral en el centro del debate político, en un momento en el que la Administración estadounidense está centrada en varios frentes internacionales.

Mientras tanto, desde La Habana no ha habido de momento reacción oficial a las palabras del presidente estadounidense, que insiste en que la posibilidad de un acuerdo con Cuba es solo cuestión de tiempo.