Tiene 33 años y un salario por encima de la media, pero vive en la buhardilla de su madre: "La lista de espera para alquilar es de 18 años. Para comprar me faltan 200.000 euros"

El acceso a la vivienda es uno de los principales problemas de España. Los precios, tanto para comprar como para alquilar, están por las nubes y no hacen más que subir. Los sueldos no son suficientes y ni de lejos se incrementan en la misma medida que lo hacen los inmuebles.

Ante esa situación, muchas personas se ven obligadas a alquilar una habitación y tener que compartir piso con varias personas más. Incluso así, el coste del alquiler puede llevarse un gran porcentaje del salario.

Sin embargo, este problema no solo existe en España. En otros países europeos, como Países Bajos, la situación es similar. Buena prueba de ello es el caso de Maurice van Grasstek, quien pese a obtener un salario por encima de la media no puede independizarse y ha tenido que recurrir a vivir en la buhardilla de la casa de su madre para tener algo de intimidad.

Y no es por falta de ganas de encontrar una vivienda. El hombre, de 33 años, lleva mucho tiempo buscando un lugar asequible donde vivir en la localidad neerlandesa de Rijsenhout. Pero no encuentra ninguna casa que se pueda permitir.

En declaraciones al medio de comunicación neerlandés NH Nieuws, Maurice ha asegurado que "la lista de espera para una vivienda de alquiler es de unos 18 años y me faltan unos 200.000 euros para comprar una".

"Solo quiero tener mi propio lugar"

Ante esa situación, el hombre ha expresado que "tengo 33 años, así que, vamos, ¿puedo independizarme de una vez?". En ese sentido, Maurice ha subrayado que "solo quiero tener mi propio lugar en algún sitio".

Respecto a las soluciones habitacionales que se le ofrecen, el trabajador ha lamentado que "no tiene sentido inscribirse en la lista de espera para una vivienda social, porque el tiempo medio de espera es de 18 años".

En cuanto a la posibilidad de adquirir un inmueble, Maurice ha afirmado que "llevo años buscando una vivienda adecuada, pero cuestan como mínimo 400.000 euros y, sencillamente, no puedo pedir un préstamo tan alto".

"Gano bastante dinero para alguien de mi edad. Pero si miro los precios, lo que puedo pedir prestado y lo que ellos llaman 'asequible', me faltan 200.000 euros. No tengo ni idea de dónde sacarlos", ha subrayado el hombre de 33 años.