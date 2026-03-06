Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
Cuba anuncia la muerte de uno de los seis detenidos en el operativo de la lancha de Estados Unidos
Así lo ha confirmado el Ministerio del Interior de Cuba (Minint)

Imagen de este jueves de La Habana
Imagen de este jueves de La HabanaEFE/ Ernesto Mastrascusa

El Ministerio del Interior de Cuba (Minint) anunció este jueves que uno de los seis detenidos por el operativo de la lancha rápida procedente de EE.UU. la semana pasada ha muerto a causa de las heridas que sufrió en el tiroteo con las tropas guardafronteras.

En el último párrafo de un comunicado sobre el proceso de investigación de los hechos, el Minint indicó que Roberto Álvarez Ávila, uno de los heridos en el suceso -y detenido desde entonces- "falleció el 4 de marzo como consecuencia de las heridas recibidas".

El 25 de febrero las tropas guardafronteras cubanas interceptaron una lancha rápida procedente de EE.UU. en aguas territoriales cubanas con 10 personas a bordo y una gran cantidad de armamento, según el relato del Gobierno cubano.

