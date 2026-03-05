Marc Giró le recrimina a Pablo Motos lo que dicen en 'El Hormiguero' de Pedro Sánchez y ambos terminan coincidiendo en lo mismo

Marc Giró ha sido el esperadísimo invitado de este jueves a El Hormiguero, en el que seguramente muchos espectadores le esperaban tras conocer en enero su fichaje por La Sexta con un nuevo proyecto que compatibilizará con Late Xou.

Ya ha entrado arrasando en plató con un gran salto que ha asustado incluso al propio Pablo Motos. La ha entrevista ha empezado al ritmo que Giró quería, incluso a veces pasando por delante de Motos haciéndole a él las preguntas. Durante la conversación, ha llamado la atención lo que le ha dicho sobre Pedro Sánchez.

Al final del programa suele haber una mesa de tertulia en la que normalmente se sientan Pablo Motos, Cristina Pardo, Tamara Falcó, Nuria Roca y Juan De Val. Se habla de la actualidad política y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, suele estar en el centro de las críticas.

Es precisamente eso lo que le ha achacado Marc Giró. Cuando Motos intentaba tomar el control de la entrevista, le suelta: "¿Y Pedro Sánchez? ¿Cuándo puedo hablar de Pedro Sánchez?".

Lo de Pedro Sánchez en 'El Hormiguero'

"Lo de Pedro Sánchez lo digo porque a veces hiláis muy fino y muy poco fino con la ultraderecha en este programa, eso lo tengo que decir, lo entenderás", le ha mencionado a Motos, quien respondía: "Bueno, podemos no estar de acuerdo en algo".

El no compartir las ideas del otro es algo en lo que ambos coinciden, que no tiene por qué ser malo ni tiene que ser motivo para no tener una amistad: "No estamos de acuerdo del todo, pero eso no significa que no nos podamos llevar bien". Giró defendía estar a favor de "morir bien vestido discutiendo".

Añadía: "Yo soy socrático. La ultraderecha no tiene exactamente nada de bueno y lo van a ustedes a comprobar. Si la votan y esto acaba siendo así... Ustedes hagan lo que quieran, pero la ultraderecha y el fascismo no tienen nada de bueno".

"Están saliendo informes de cómo el franquismo afectó. Y todos los documentos actuales concuerdan en que el fascismo arruinó España", ha concluido.

Pablo y Marc, Marc y Pablo

Si algo sabe muy bien Marc Giró es lo diferente que piensa de Pablo Motos en cuestiones de política. Nada más sentarse para que comience la entrevista, se lo ha dejado claro: "Estamos aquí las dos Españas. Lo que no ha conseguido Arturo Pérez-Reverte con David Uclés lo has conseguido tú conmigo, porque eres un seductor".