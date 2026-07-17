El DAO de la Guardia Civil rechaza dimitir y ve "cierta vanidad" en investigadores de la UCO

El Director Adjunto Operativo (DAO) de la Guardia Civil, Manuel Llamas, durante su comparecencia en la comisión de investigación del 'caso Koldo' del Senado.

El Director Adjunto Operativo (DAO) de la Guardia Civil, Manuel Llamas, ha acusado de "cierta vanidad" y de "exceso de protagonismo" a quien dirige algunas investigaciones de la Guardia Civil, en alusión a la Unidad Central Operativa (UCO) y a su teniente coronel Antonio Balas, aunque no lo ha nombrado.

Llamas comparece este viernes en la comisión de investigación del 'caso Koldo' del Senado, justo un día después de hacerlo como imputado en el caso Leire ante el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz, donde negó haber dado instrucciones a mandos del cuerpo para obstaculizar investigaciones que afectaban a familiares del jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, o al PSOE.

"A veces hay un exceso de protagonismo, una cierta vanidad en cuanto a quien lidera esa investigación. Y a veces asumimos papeles, roles que no nos corresponden. El titular es quién es, el titular del órgano jurisdiccional", ha enfatizado el DAO.

Ha aprovechado para matizar las manifestaciones que se le atribuyen haber dicho a la UCO que no fueran proactivos en casos de afectación política, como ya hizo ayer ante Pedraz. Según él, con ello quiso decir que quien debe dirigir la investigación es el juez, mientras que los investigadores deben ser auxiliares suyos.

Llamas asegura que no ha pensado en dimitir por su imputación en el 'caso Leire'

Por otro lado, Llamas ha defendido su "inocencia" en el 'caso Leire' por el que está imputado, repitiendo en varias ocasiones que no tiene intención de dimitir ni aunque haya posteriormente un juicio contra él. Así se ha pronunciado el 'número dos' de la Guardia Civil durante su comparecencia en la comisión de investigación del Senado sobre el 'caso Koldo' ante preguntas de la portavoz de UPN, María del Mar Caballero, sobre si tiene previsto dimitir.

El DAO ha repetido en varias ocasiones que no tiene previsto dimitir y que sus superiores mantienen su confianza en él: "Hay multitud de guardias civiles de todos los empleos imputados, investigados y en situaciones procesales infinitamente peores que la mía y se mantienen en el puesto".

Al ser preguntado por el lema de la Guardia Civil del 'honor es mi divisa', el teniente general cree que el cuestionamiento del honor y del propio cuerpo "no lo establece en terceros", sino que corresponde a él mismo y a sus superiores.

Manuel Llamas ha desvelado que ha hablado con el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, después de su imputación y le trasladó que le parece "injusta" esta situación y que por eso le mantiene en el puesto.

En cuanto al objeto de la investigación, el DAO de la Guardia Civil se ha remitido a su declaración ante el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz, en la que negó haber presionado a la Unidad Central Operativa (UCO) para ponerse de perfil en investigaciones judiciales como la que afectó a David Sánchez, hermano del jefe de Ejecutivo, Pedro Sánchez.