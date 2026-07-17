Ricardo Darín habla horas antes del España-Argentina y todos deberían escuchar lo que dice: "Que ocurra lo que tenga que ocurrir pero que no se saque de contexto"

El actor argentino Ricardo Darín ha hablado en un medio de su país de la final de la Copa del Mundo que enfrentará a España y a Argentina este próximo domingo a las 21:00 hora española.

Darín, que tiene buena parte de su familia en España, como su hijo Chino Darín y su pareja Úrsula Corberó, le ha quitado hierro al partido y ha dejado una importante reflexión a tener en cuenta sobre lo que supone este encuentro.

Como siempre que habla de España, Darín ha alabado al país que le ha acogido durante años y donde incluso le han ofrecido la ciudadanía "más allá de tener a parte de mi familia ahí, como mi hijo, Úrsula, mi nieto. Pero el fútbol es otra cosa y hay que tomarlo como lo que es".

Es simplemente fútbol

"Estoy totalmente de acuerdo con Scaloni [seleccionador de Argentina] porque es una de las virtudes más grandes que resalto en él, que es bajarle, no el precio, porque es un partidazo y sabemos el Mundial lo que significa, pero esto de no salirse de contexto me parece que es básico", ha añadido.

Para el actor, es importante que en un mundo en el que "todo el tiempo se están buscando rivalidades, problemas, agresiones y guerras" el fútbol no sea una cosa más para alentar este tipo de comportamientos: "Me parece que es importantísimo no perder el foco y saber que todo esto se trata de un torneo de fútbol, ni más ni menos que eso".

Ha respondido Darín a ese dicho de "el fútbol es lo más importante de las cosas menos importantes": "Por supuesto hay que encarar la vida con los problemas que cada uno tenga y arrastre. Es así. El fútbol, el deporte en general, lo que nos da es la oportunidad de sentir una especie de bálsamo frente a todas las cosas que nos ocurren y hay que tomarlo como tal".

Finalmente ha contado que va a ver el partido en Buenos Aires (Argentina) con su familia, con las amigas de sus hijas porque le da buena suerte: "Lo único que espero es que sea un partido limpio, que sea bien jugado, porque son dos selecciones que saben tratar bien la pelota y que ocurra lo que tenga que ocurrir pero que no se saque de contexto".