El país con sueldo medio de 6.100 euros necesita trabajadores españoles urgentemente: "Sin empleados transfronterizos, la economía se derrumbaría"

Luxemburgo es un país muy atractivo para quienes buscan empleo. Hay un gran número de puestos de trabajo que necesitan ser cubiertos y, además, los salarios son muy elevados (el sueldo medio es de 6.100 euros al mes para los trabajadores altamente cualificados).

En concreto, se estima que para el año 2040 se necesitará que en Luxemburgo se cubran nada más y nada menos que 335.000 empleos, ya que la población está muy envejecida y se necesita reponer a la gente que se va jubilando.

En estos momentos, la proporción de personas mayores de 65 años en Luxemburgo se sitúa en el 16%. Y de cara a 2040, se pronostica que esa cifra se disparará hasta alcanzar el 25% (es decir, uno de cada cuatro luxemburgueses tendrá más de 65 años).

A ese envejecimiento de la población se une el problema de que la natalidad en Luxemburgo se encuentra estancada (la media está en un insuficiente número de 1,4 hijos por mujer), por lo que el país depende de las personas procedentes de otros países para poder salir adelante.

En ese sentido, François Peltier, director del Observatoire de l’Emploi, ha asegurado, en declaraciones a la cadena France3, que el país, que tiene actualmente unos 660.000 habitantes, "no se renueva por sí solo". De hecho, aproximadamente un 47% de la población está compuesta ya por ciudadanos extranjeros.

De hecho, el experto ha llegado a afirmar que "sin empleados transfronterizos, la economía se derrumbaría". En consecuencia, François Peltier ha subrayado que "debemos actuar ahora para seguir siendo competitivos a largo plazo".

Sin duda alguna, ese sueldo medio de 6.100 euros al mes ayudará a atraer trabajadores a Luxemburgo. Sin embargo, existe un problema que podría frenar a muchos de esos potenciales empleados: las graves dificultades para poder encontrar una vivienda en el país.