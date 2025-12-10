Ábalos, suspendido como diputado: ¿qué cambia y qué no cambia ahora en el Congreso?

José Luis Ábalos ya no podrá asistir ni votar en los plenos del Congreso de los Diputados. Asistir como tal ya no podía desde su entrada en prisión preventiva en Soto del Real, acusado de delitos como organización criminal, cohecho o malversación como parte del 'caso Koldo'. Pero este jueves, su situación se ha agravado, al menos en lo parlamentario.

La Mesa de la Cámara Baja ha acordado suspenderle de todos sus derechos como parlamentario y eso incluye la suspensión de su sueldo y la imposibilidad de que vote, ni siquiera telemáticamente, en las votaciones a partir de ahora. También dice 'adiós' la cobertura de protección social con cargo al presupuesto de la cámara, así como a la póliza de accidentes que tienen concertadas las Cortes Generales para sus miembros.

Eso sí, José Luis Ábalos sigue siendo diputado. Como tal no ha perdido el acta; simplemente ha perdido todas las competencias de que disponía por el hecho de ser parlamentario.

Su nueva situación parlamentaria conlleva un cierto terremoto en el Congreso de los Diputados, con preguntas inmediatas y un gran debate a futuro que aquí tratamos de dar respuesta.

¿Cambia la mayoría en el Congreso o se mantiene todo igual?

Ábalos ha sido suspendido, pero mantiene su acta, por lo que el Congreso de los Diputados no verá modificada su composición y mantendrá sus 350 miembros, como ya adelantaba Antón Parada en esta pieza tras el ingreso de Ábalos en Soto del Real.

Si bien ha habido debate en el seno de la Mesa, controlada mayoritariamente por PSOE y Sumar, se ha impuesto el criterio de no modificar mEso significa que no cambian las mayorías y seguirán siendo necesarios 176 'síes' para lograr una mayoría absoluta

El problema es que la ausencia de José Luis Ábalos, entendida como una 'abstención', es un pequeño gran golpe para el Gobierno, que pierde un voto habitualmente a favor, el del exministro y ex secretario de Organización del PSOE.

¿Es definitiva esta medida contra Ábalos?

Al ser una decisión adoptada por la Mesa del Congreso, por unanimidad por cierto, no es recurrible dentro de la Cámara Baja, aunque Ábalos podría agarrarse a la muy poco viable opción del Tribunal Constitucional.

Más allá, el artículo 21.2 del Reglamento del Congreso deja claro que la suspensión de los diputados "en sus derechos y deberes parlamentarios" esta vigente "cuando, concedida por la Cámara la autorización objeto de un suplicatorio y firme el auto de procesamiento, se hallaren en situación de prisión preventiva y mientras dure ésta". Esto es, que mientras siga en Soto del Real, Ábalos seguirá sin sus derechos como diputado.

Ni que decir tiene que el Reglamento añade que los derechos se pierden, igualmente, cuando la condena sea firme, como recoge en su artículo 21.2

¿Cuándo puede perder el acta de diputado Ábalos?

Dado que el exministro de Transportes y ex secretario general del PSOE cuenta con el escaño por elección, no puede ser retirada su acta salvo por tres motivos, regulados por el artículo 22. Obviando la muerte del interesado y que acabe la legislatura, hay una única opción: una "decisión judicial firme que anule su elección o su proclamación".

¿Qué pasa con el Grupo Mixto?

Expulsado de las filas del PSOE, el exministro de Transportes ingresó en las gruesas filas del Grupo Mixto. Su entrada supuso un plus económico para este conglomerado de diputados y diputadas de todo signo político. Con la suspensión de sus derechos, insistimos, no pierde el acta.

Por ello, el Grupo Mixto puede seguir contando con la subvención por tener a Ábalos, pero sí pierde una parte específica, la destinada a recursos humanos y materiales para el desempeño de las funciones de cada miembro.