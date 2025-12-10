Francisco Padilla, jefe de obra con 20 años de experiencia: "Si tienes experiencia es imposible que te echen, pero lo que hay es un descaro muy grande"

Un trabajador del sector de la construcción, en una imagen de archivo

La construcción es un sector en el que suele haber bastantes vacantes, por lo que puede ser una buena salida profesional para aquellas personas que están teniendo dificultades para incorporarse al mercado laboral.

No obstante, cabe destacar que es una profesión que no es para todo el mundo, ya que las condiciones de trabajo son duras y hay que tener mucho conocimiento de lo que se hace en todo momento para no asumir ningún riesgo innecesario.

En el canal de YouTube Latinos al Éxito han entrevistado a Francisco Padilla, jefe de obra con 20 años de experiencia, para conocer cuál es la situación del sector de la construcción en estos momentos.

"Llevo desde los 17 años en la construcción", ha destacado Francisco Padilla, quien ha precisado que "lo que hacen falta son personas cualificadas, es decir, que seas albañil o electricista o fontanero…".

En ese sentido, el experimentado jefe de obra ha resaltado que existen bastantes oportunidades en el sector. "Si tienes experiencia, tienes grandes probabilidades de trabajar en la construcción", ha asegurado.

Francisco Padilla ha detallado que con una jornada de 40 horas semanales, "el salario más bajo es unos 1.300 euros netos. Ahí hay que incluir las dos pagas extraordinarias. Y aparte tienes la posibilidad de trabajar los fines de semana y ganar más dinero".

Además, el jefe de obra ha destacado que "si tienes experiencia es imposible que te echen. Al revés, cuando quieres irte no quieren porque hace falta personal con experiencia".

El creador de contenido que dirige el mencionado canal de YouTube ha concluido, tras el testimonio de Francisco Padilla, que "hay trabajo, lo que hay es un descaro muy grande y nadie quiere hacerlo. Hay mucho trabajo, no es el mejor salario, pero tampoco es un sueldo tan bajo. Si trabajas más y te cualificas más, puedes llegar a superar los 1.800 euros netos".