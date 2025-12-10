Fito Cabrales rinde homenaje a Robe Iniesta: solo necesita dos palabras para resumir su legado 

Solo dos palabras ha necesito Fito Cabrales para despedirse de Robe Iniesta, que este miércoles ha fallecido a los 63 años de edad, dejando un legado musical al alcance de muy pocos. Sus letras y sus canciones se convirtieron en himnos para varias generaciones, trascendiendo de su Extremadura al mundo.

Incontables personajes de la escena política, artística y social han tenido unas palabras para el que para muchos es ya un genio irrepitble. Una de las despedidas más sentidas ha sido la de Fito Cabrales, músico vasco conocido por ser fundador algunas de las bandas más emblemáticas del rock español, como Platero y tú o Fito y Fitipaldis.

"Robe. Para siempre", ha escrito en su cuenta de Instagram, en una publicación con un fondo negro. Fito no ha podido decir tanto con tan pocas palabras. Es de sobra conocida la relación que unía a estos músicos, cuya admiración era mutua. De hecho, llegaron a tener un proyecto conjunto conocido como Extrechinato y tú, un homenaje al poeta Manolo Chinato.

De aquella colaboración salieron temas como 'Rojitas las orejas' o 'A la sombra de mi sombra'. De aquella experiencia artística que compartieron, Fito dijo que Robe le había enseñado a sacar su lado más "personal" y "emocional".

De la política al cine pasando por la música

Las reacciones al fallecimiento de Robe Iniesta han sido constantes a lo largo de este miércoles. Pedro Sánchez o Alberto Núñez Feijóo han tenido palabras para homenajear al 'rey de Extremadura', pero no han sido los únicos.

Otros, como Jordi Évole, ha reconocido su carrera musical parafraseando una de sus canciones. "Hay que dejar el camino social alquitranado porque en él se nos quedan pegadas pezuñas", ha comentado en su cuenta de X.

Carlos del Amor, periodista de TVE, también ha querido despedirse de Robe, del que ha dicho que "su música es tan poderosa que nos sobrevivirá a todos" y ha definido al músico extremeño como "tímido, carismático, huidizo, genio".

Y como no podía ser de otra forma, desde el mundo de la música la pérdida del que fuera líder de Extremoduro se ha llorado especialmente. Enrique Bunbury, creador y cantante de Héroes del silencio, otra de las bandas de rock más emblemáticas del panorama nacional, también ha tenido unas palabras para Robe. "No me salen las palabras para definir la importancia de Robe en la música española, que sin duda hoy se queda un poco más huérfana", ha dicho en su cuenta de X.