Una lancha a Curazao y un viaje clandestino: así escapó María Corina Machado de Venezuela para llegar a Oslo

Maria Corina Machado pudo, al fin, salir de Venezuela. Recluida en un refugio secreto por seguridad, la líder opositora venezolana y flamante Premio Nobel de la Paz, ha conseguido escapar de la presión del chavismo de camino a Oslo. Lo ha hecho sin tiempo de recoger el Nobel de la Paz y en una operación que podría pasar por un 'guion de Hollywood'... ahora tan de moda la expresión.

Según revela The Wall Street Journal, de fuentes oficiales estadounidenses, María Corina Machado salió de Venezuela en una pequeña lancha con destino a la cercana isla de Curaçao. Allí tomó un vuelo ya sí con destino a Noruega, evitando la represión del régimen de Maduro y el cierre casi total del espacio aéreo venezolano desde hace días.

Dada la complejidad de la 'operación salida' María Corina Machado no ha llegado a tiempo a recoger el Nobel de la Paz a la capital noruega. El galardón lo ha recibido, en su nombre, su propia hija, Ana, que sí adelantaba que la líder opositora llegaría a la capital noruega en algún momento.

"Mi madre nunca incumple sus promesas", apuntaba Ana Corina Sosa al recoger el galardón, luego de que fuera el propio Instituto Nobel el que confirmaba que María Corina no podría llegar a tiempo "pese a hacer todo lo que estaba en su mano", incluido ·"un viaje en situación de extremo peligro" del que no quisieron dar más detalles por motivos obvios de seguridad, aunque sí han recogido una conversación telefónica entre la organización y la galardonada.

Durante el discurso leído por su hija, María Corina Machado prometía que "Venezuela volverá a respirar" con la libertad posterior a la caída del régimen chavista. Allí, añadía que llegaría "muy pronto" a Oslo para regresar "en unas horas" a Venezuela.