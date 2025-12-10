Manuel Carrasco abre 'El Hormiguero' con un homenaje a Robe Iniesta: "Un ejemplo de muchas cosas"

La música española ha llorado este miércoles el fallecimiento del cantante, compositor y fundador de Extremoduro, Robe Iniesta, que ha dejado un legado inmenso no solo en el rock español, sino en la cultura del país.

Han sido miles las reacciones a su muerte y otros tantos homenajes de fans, cantantes y personalidades de España. El cantante Manuel Carrasco ha sido uno de los más sonados esta noche tras el homenaje que le ha rendido nada más arrancar El Hormiguero, presentado por Pablo Motos.

El de Huelva ha interpretado una de las canciones más populares de Extremoduro, Si te vas..., llevándose un atronador aplaudo de todo el plató del programa, incluso generando algunas reacciones en la red social X: "Qué bonito homenaje de Manuel hacia Robe. Vellitos de punta".

La usuaria @Raquel679 lo deja claro: "Gracias por ese homenaje a Robe. Hoy España está de luto". La usuaria @AportaCarmen se suma a los halagos: "Un grande rindiendo homenaje a otro grande".

Pablo Motos y Manuel Carrasco, sobre Robe

Tras tocar la canción, Motos ha hablado sobre Robe en buenos términos: "Ha muerto Robe, que era un tío fuera de todo, que no era de nadie, pero que todos los músicos le tenéis un respeto especial".

"Yo conocí a Robe por Trancas, que es el que me pasaba canciones y me decía que escuchara eso. Y yo decía: me cago en la leche, ¿de dónde ha salido este tío? Y era un tío superior", ha expresado el presentador.

Carrasco, por su parte, ha comentado que quería abrir el programa de esa manera porque "es verdad que venimos siempre a El Hormiguero para divertirnos, pero hoy había una nube negra encima de todos nosotros, de todo el que es músico, te prometo que me ha costado la vida cantar la canción ahora".

"Estaba muy nervioso, sabía que me podía pasar y me ha pasado, pero quiero decir que este hombre ha sido uno de los mayores artistas que ha habido en este país, de todos los tiempos te diría, ha tenido una libertad a la hora de escribir, de estar en el mundo... De estar dando ejemplo de muchas cosas", ha confesado.

Para Carrasco, Robe encarnaba muy bien una palabra: salvaje. "Se nos ha ido una leyenda y desde aquí un recuerdo a él, que su música, por supuesto, nunca se acabará", ha concluido.