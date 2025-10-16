La familia de Diane Keaton confirma el motivo de su muerte

Hollywood entró en shock este 11 de octubre cuando se conoció que Diane Keaton, la icónica actriz reconocida por cintas como Annie Hall, por la que ganó un Oscar, El Padrino o Manhattan, había fallecido a los 79 años. No había trascendido ninguna enfermedad ni nadie se esperaba su muerte, por lo que pilló por sorpresa a buena parte de sus compañeros y seguidores, entre ellos Woody Allen, quien se mostró inicialmente "extremadamente sorprendido y molesto" por no conocer su estado de salud.

Después de días de silencio, la familia de la actriz ha roto su silencio con un comunicado en la revista People en el que han confirmado que la actriz falleció a causa de una neumonía y han agradecido los gestos de cariño recibidos por parte de sus fans.

"La familia Keaton está muy agradecida por los extraordinarios mensajes de amor y apoyo que han recibido estos últimos días en nombre de su amada Diane, quien falleció de neumonía el 11 de octubre", han comenzado diciendo.

Asimismo, han pedido que en lugar de flores o cualquier otro recuerdo, se le rinda homenaje a su legado a través de causas solidarias. "Amaba a sus animales y apoyaba firmemente a las personas sin hogar, por lo que cualquier donación en su memoria a un banco de alimentos local o un refugio de animales sería un homenaje maravilloso y muy apreciado", han añadido.

Hasta ahora, la única pista que apuntaba a su fallecimiento era una llamada de emergencia desde su domicilio a las 08:00h del día de su fallecimiento avisando al Departamento de Bomberos de Los Angeles de que alguien se había caído en casa de Diane Keaton, que se filtró a TMZ. Tras esta llamada, la actriz fue trasladada a un hospital cercano, donde confirmaron su fallecimiento.

En el momento de su muerte, según informó Associated Press, Keaton se encontraba rodeada de sus seres queridos, entre ellos su hija Dexter, a la que adoptó en 1996, y Duke, al que adoptó en 2001.

Sus últimos meses en estricta intimidad y con un importante desgaste físico

Aunque pocos sabían de su estado actual, algunos amigos cercanos han hablado públicamente de ella tras su muerte y han revelado que se encontraba deteriorada a nivel de salud. Una de ellas fue la compositora Carole Bayer Sager quien contó a People que la última vez que había visto a Diane Keaton recientemente y se había quedado impresionada porque había adelgazado mucho. "La vi hace dos o tres semanas y estaba muy delgada. Había perdido muchísimo peso", añadió.

Bayer Sager declaró que parte de su desgaste se había dado después de tener que mudarse a Palm Springs por los incendios que asolaron su casa de Los Angeles. "Tuvo que ir a Palm Springs porque su casa sufrió daños por dentro y tuvieron que limpiarlo todo. Estuvo allí un tiempo, y cuando regresó, me quedé sorprendida por todo el peso que había perdido", detalló.

La compositora destacó que Keaton "era una luz mágica para todos. Era muy especial. Estaba feliz y llena de energía. Era muy creativa y nunca dejaba de crear".

