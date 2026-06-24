Madonna revoluciona París y vuelve a demostrar que es la reina de la pista de baile en la antesala de 'Confessions 2' 

Falta apenas una semana para que Madonna vuelva a incendiar la pista de baile con el lanzamiento de Confessions 2 el próximo 3 de julio, y la reina del pop ya está calentando motores. La artista estuvo este martes en París como invitada al desfile de la nueva colección masculina de Saint Laurent, y fue la protagonista indiscutible de la jornada.

La estrella llegó al desfile ataviada con un minivestido rojo de encaje y gafas de sol, acaparando toda la atención de los fotógrafos que se agolpaban para inmortalizarla. Madonna se sentó en primera fila entre Connor Storrie, uno de los protagonistas de la serie Más que rivales, y la artista Charli XCX.

De hecho, la intérprete de Like a prayer y la fundadora del brat summer dejaron una de las estampas más comentadas del desfile, mientras fumaban poco antes de los modelos salieran a la pasarela a lucir las nuevas creaciones de Anthony Vacarello, director creativo de la marca francesa.

Madonna también estuvo charlando animadamente con Storrie, al que, según algunos presentes, comentó que había intentado invitarlo a participar en el corto de 13 minutos en el que ha adelantado algunas de las canciones de su nuevo disco. En el clip aparecen numerosos rostros conocidos como el actor Benedict Cumberbatch, la supermodelo Kate Moss o Sabrina Carpenter, con la que Madonna canta su colaboración Bring your love.

La reina de la pista de baile

Tras el desfile, Madonna también fue la gran protagonista de la fiesta posterior, en la que montó junto a Saint Laurent su propia discoteca en el llamado Club Confessions, donde la artista lo dio todo tras la mesa de mezclas. La reina del pop estuvo acompañada por el productor Stuart Price, con el que lleva trabajando desde hace varias décadas.

Juntos rescataron éxitos como Hung Up, uno de los grandes hits de Confessions on a Dance Floor, y cautivaron a todos los invitados. Madonna, que se cambió para la fiesta y eligió un mono de encaje y satén más cómodo que el minivestido, no dudó en animar la fiesta subiéndose a la mesa y anticipando lo que muchos de sus fans experimentarán cuando escuchen el nuevo disco entero el próximo 3 de julio.

Madonna también lo dio todo con Charli XCX, que también sabe lo que es arrasar en la pista de baile, a pesar de que semanas antes de lanzar su nuevo proyecto de tintes rock declaró que la pista "estaba muerta" y que era hora de pasar a otra cosa.