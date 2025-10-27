Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
Maxi Iglesias sobre sus problemas de acoso en la televisión: "Mis compañeros de 'Física o Química' me hacían bullying"
Influencers y Celebrities

Maxi Iglesias sobre sus problemas de acoso en la televisión: "Mis compañeros de 'Física o Química' me hacían bullying"

El actor se ha sincerado durante la grabación de un 'podcast' sobre sus malas experiencias tanto en el colegio como en los estudios de grabación. 

Maxi Iglesias en la presentación de Matices.Getty Images

El tiempo, la distancia y la terapia han servido para que Maxi Iglesias se haya abierto en canal para compartir sus malas experiencias tanto en el colegio, como en sus primeros pasos como actor en el éxito televisivo de los años 2000 en Física o Química. En el último programa del pódcast Malas Personas de Victoria Martín, publicado este jueves, el intérprete, de 34 años, no solo confesó que sufrió acoso durante el rodaje de la serie, sino también en el colegio en el que estudió antes de dar el salto a la interpretación.

Durante la conversación, Iglesias mostró su experiencia con absoluta sinceridad. "Conmigo han sido muy malas personas en el colegio, me han hecho mucho bullying. No contentos con eso, cuando salgo del colegio de verdad me hacen bullying en el colegio de mentira", asegura en sus declaraciones. De este modo, el intérprete quiere hacer referencia a su papel en la serie de éxito, en la que encarnaba a un joven apuesto rompecorazones, que, con posterioridad, va madurando y sacando a la luz múltiples capas. 

"Yo era un personaje que, a priori, no era ni muchísimo menos el más protagonista, y como iba haciendo las cosas medianamente bien, pues cada vez me iban dando más presencia", explica. Pero precisamente por esto, "a algunas personas no le caía muy bien, porque ellos se sentían más preparados, mejores actores...". Además, ante uno de los comentarios de Martín, que afirmó que los protagonistas de la ficción eran "unos críos", el intérprete lo tuvo claro: "La ambición no entiende de edades".

Esta es la primera vez que el actor se menciona en estos términos sobre sus compañeros en la serie. "Tampoco es una cosa que vaya diciendo: ‘Me gustan los miércoles y mis compañeros de Física o Química me hacían bullying". "Uno de ellos, que a día de hoy creo que es mi amigo, me pidió perdón y todo. Me dijo: ‘Tío, la verdad es que te teníamos mucha rabia, nos dabas envidia. Lo siento", última en su entrevista. Además, aseguró que "bueno, gracias, ya lo tengo superado, hablado en terapia y por eso te lo puedo contar en un podcast en clave de comedia".

