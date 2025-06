Maxi Iglesias afirma no estar en contra de la inmigración, pero añade un pero que dará que hablar

El actor Maxi Iglesias ha concedido una entrevista al diario El Mundo publicada este jueves para promocionar su primera novela como escritor, Horizonte artificial, y la serie Matices.

En ella, el que es uno de los intérpretes más codiciados del panorama nacional ha dado su opinión de forma breve sobre la inmigración. Todo ha comenzado cuando Iglesias ha asegurado que países como México o Colombia le han dado mucho a él y ahora "ellos están viniendo a España y se están encontrando el patio de recreo".

Preguntado por lo que quiere decir con esa afirmación, el actor y ahora escritor ha valorado que cree que "hace tiempo ya que hemos entregado la llave de España y eso nos va a hacer tener que agachar la cabeza y aceptar las consecuencias que pueda tener o que haya equis muertes, violaciones y demás".

"Es más difícil decirle a la gente que no tiene como subsistir que cumpla la ley", ha añadido Iglesias. Entonces, ha comparado desde su experiencia personal la situación en España con otros países como Australia:

"Hay otros países mucho más estrictos. Yo, por ejemplo, me fui a estudiar a Australia y el tema de los visados era dificilísimo. No estoy contra la inmigración, pero creo que el modelo está fallando y mejor lo dejo, que no soy un experto. La gente cree que soy muy bocachanclas y a veces les doy la razón", ha concluido el actor.