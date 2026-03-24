Mette-Marit de Noruega da la sorpresa ante sus primos, Felipe y Matilde de Bélgica, tras su entrevista y el gesto de Haakon

Mette-Marit de Noruega en la visita de Estado de Felipe y Matilde de Bélgica a Noruega

Mette-Marit de Noruega había desaparecido de la agenda oficial desde que acudió con el príncipe heredero a un acto por el centenario de la Biblioteca Fredrikstad el 28 de enero de 2026. Poco después se vio salpicada por los archivos de Epstein, que revelaron que mantuvo un contacto más largo y cercano con el criminal sexual del que se sabía y del que ella misma había confesado.

Además, enseguida comenzó el juicio contra su hijo Marius, provocando una tormenta perfecta que mantuvo a Mette-Marit apartada de la agenda con la excusa de sus problemas de salud. Porque luego está su fibrosis pulmonar, una enfermedad que ha progresado tanto que va a necesitar un trasplante.

Haakon de Noruega saluda a Felipe y Matilde de Bélgica a su llegada a Oslo por su visita de Estado a Noruega GTRES

La consorte reapareció para dar por fin explicaciones en una entrevista con NRK que no logró despejar todas las dudas y en la que se presentó como víctima de la manipulación de Epstein.

Mencionó además que algo pasó cuando estuvo en su casa de Palm Beach que le hizo sentirse mal e incómoda, pero no entró en detalles. Es decir, habló y logró aplacar críticas, pero no todas.

Felipe y Matilde de Bélgica y Harald y Sonia de Noruega en el recibimiento a los reyes de los belgas en su visita de Estado a Noruega GTRES

Con todo esto se esperaba que su salud iba a ser lo que le siguiera manteniendo apartada de la agenda pese a lo que venía: una visita de Estado de los reyes de los belgas. Sin embargo, y pese a que el mismo día en el que concedió la entrevista tuvo que ir a urgencias, y posteriormente fue fotografiada por Se og Hør con una cánula nasal y una máquina de oxígeno mientras paseaba con Haakon, una terapeuta de pareja y la antigua niñera del príncipe heredero, Mette-Marit ha vuelto.

Los reyes Harald y Sonia y su hijo Haakon dieron la bienvenida a Felipe y Matilde de Bélgica en la mañana de este martes 24 de marzo. La ceremonia tuvo lugar en la Plaza del Palacio Real de Oslo.

Haakon y Mette-Marit de Noruega, Felipe y Matilde de Bélgica y Harald y Sonia de Noruega en el recibimiento a los reyes de los belgas por su visita de Estado a Noruega GTRES

Como es habitual se interpretaron ambos himnos nacionales y Felipe de los Belgas pasó revista a la compañía de honor de la Guardia Real junto al heredero noruego. Lo común es que fuera cosa de los reyes, pero no está Harald para demasiados paseos pudiendo encargarse de ello su hijo.

Pero eso no fue lo llamativo, sino lo que se vio ya en el interior de la residencia real cuando se tomó una sesión de fotos oficial en la llamada Sala de los Pájaros. Los cuatro reyes estuvieron acompañados por Haakon, obviamente, pero también por la princesa Mette-Marit, que quiso saludar a sus primos belgas.

La familia real noruega muestra unos objetos a Felipe y Matilde de Bélgica en su visita de Estado a Noruega Photonews via Getty Images

No consta que la relación entre la heredera y Felipe y Matilde de Bélgica sea particularmente estrecha, pero sí le pareció importante estar y mostrar que como dijo en su entrevista sobre Epstein, lo único que va a evitar que cumpla con su deber como princesa ahora y como reina en el futuro va a ser su salud.

Lo mismo expresó Haakon de Noruega, que apareció con ella en la entrevista, dándole así su apoyo, y comentó que "Mette es cariñosa, sabia y muy fuerte. Y siempre estará en mi equipo". Dejó claro que su matrimonio sigue y que si nada ni nadie lo impide, ella será su reina consorte. Y no va a ser precisamente él quien bloquee que su mujer le acompañe en el trono cuando llegue el momento.

Haakon y Mette-Marit de Noruega en el recibimiento a los reyes de Bélgica por su visita de Estado a Noruega Photonews via Getty Images

El programa oficial de esta visita de Estado no incluye más apariciones de Mette-Marit, recayendo la responsabilidad en los reyes Harald y Sonia y en su hijo. Tampoco en la hermana del monarca, la nonagenaria Astrid de Noruega, que se está recuperando de una enfermedad.

Mette-Marit hizo el esfuerzo para saludar a sus primos y lo consiguió, mientras que a Astrid le habrá apenado no poder estar con los reyes belgas, con los que el vínculo familiar es cercano.

El vínculo familiar entre las dos casas reales



La madre de Harald y Astrid de Noruega, y también de la fallecida princesa Ragnhild, fue Marta de Suecia. Esta princesa, que murió en 1954 a los 53 años, era hija de Carlos de Suecia e Ingeborg de Dinamarca, así como hermana de Astrid de Suecia.

Las hermanas Astrid de Bélgica y Marta de Noruega cuando eran jóvenes y eran princesas de Suecia Sjöberg Bildbyrå/ullstein bild v

Astrid, fallecida en accidente de tráfico con solo 29 años, estuvo casada con Leopoldo III de Bélgica y fue madre de la gran duquesa Josefina Carlota de Luxemburgo y de los reyes Balduino y Alberto de los Belgas.

Esto convierte al rey Harald de Noruega y al rey Alberto de los Belgas en primos hermanos, y por tanto Haakon de Noruega y Felipe de Bélgica son primos segundos, un parentesco familiar que Mette-Marit ha querido honrar pese a su salud y que se ha convertido en una presencia incómoda.