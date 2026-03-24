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Mette-Marit de Noruega da la sorpresa ante sus primos, Felipe y Matilde de Bélgica, tras su entrevista y el gesto de Haakon
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Mette-Marit de Noruega da la sorpresa ante sus primos, Felipe y Matilde de Bélgica, tras su entrevista y el gesto de Haakon

La princesa heredera ha participado en el recibimiento a los reyes de los belgas por su visita de Estado al país nórdico.

Guillermo Álvarez Corrales
Guillermo Álvarez Corrales
Mette-Marit de Noruega en la visita de Estado de Felipe y Matilde de Bélgica a Noruega
Mette-Marit de Noruega en la visita de Estado de Felipe y Matilde de Bélgica a NoruegaPhotonews

Mette-Marit de Noruega había desaparecido de la agenda oficial desde que acudió con el príncipe heredero a un acto por el centenario de la Biblioteca Fredrikstad el 28 de enero de 2026. Poco después se vio salpicada por los archivos de Epstein, que revelaron que mantuvo un contacto más largo y cercano con el criminal sexual del que se sabía y del que ella misma había confesado.

Además, enseguida comenzó el juicio contra su hijo Marius, provocando una tormenta perfecta que mantuvo a Mette-Marit apartada de la agenda con la excusa de sus problemas de salud. Porque luego está su fibrosis pulmonar, una enfermedad que ha progresado tanto que va a necesitar un trasplante.

Haakon de Noruega saluda a Felipe y Matilde de Bélgica a su llegada a Oslo por su visita de Estado a Noruega
  Haakon de Noruega saluda a Felipe y Matilde de Bélgica a su llegada a Oslo por su visita de Estado a NoruegaGTRES

La consorte reapareció para dar por fin explicaciones en una entrevista con NRK que no logró despejar todas las dudas y en la que se presentó como víctima de la manipulación de Epstein. 

Mencionó además que algo pasó cuando estuvo en su casa de Palm Beach que le hizo sentirse mal e incómoda, pero no entró en detalles. Es decir, habló y logró aplacar críticas, pero no todas.

Felipe y Matilde de Bélgica y Harald y Sonia de Noruega en el recibimiento a los reyes de los belgas en su visita de Estado a Noruega
  Felipe y Matilde de Bélgica y Harald y Sonia de Noruega en el recibimiento a los reyes de los belgas en su visita de Estado a NoruegaGTRES

Con todo esto se esperaba que su salud iba a ser lo que le siguiera manteniendo apartada de la agenda pese a lo que venía: una visita de Estado de los reyes de los belgas. Sin embargo, y pese a que el mismo día en el que concedió la entrevista tuvo que ir a urgencias, y posteriormente fue fotografiada por Se og Hør con una cánula nasal y una máquina de oxígeno mientras paseaba con Haakon, una terapeuta de pareja y la antigua niñera del príncipe heredero, Mette-Marit ha vuelto.

Los reyes Harald y Sonia y su hijo Haakon dieron la bienvenida a Felipe y Matilde de Bélgica en la mañana de este martes 24 de marzo. La ceremonia tuvo lugar en la Plaza del Palacio Real de Oslo. 

Haakon y Mette-Marit de Noruega, Felipe y Matilde de Bélgica y Harald y Sonia de Noruega en el recibimiento a los reyes de los belgas por su visita de Estado a Noruega
  Haakon y Mette-Marit de Noruega, Felipe y Matilde de Bélgica y Harald y Sonia de Noruega en el recibimiento a los reyes de los belgas por su visita de Estado a NoruegaGTRES

Como es habitual se interpretaron ambos himnos nacionales y Felipe de los Belgas pasó revista a la compañía de honor de la Guardia Real junto al heredero noruego. Lo común es que fuera cosa de los reyes, pero no está Harald para demasiados paseos pudiendo encargarse de ello su hijo.

Pero eso no fue lo llamativo, sino lo que se vio ya en el interior de la residencia real cuando se tomó una sesión de fotos oficial en la llamada Sala de los Pájaros. Los cuatro reyes estuvieron acompañados por Haakon, obviamente, pero también por la princesa Mette-Marit, que quiso saludar a sus primos belgas.

La familia real noruega muestra unos objetos a Felipe y Matilde de Bélgica en su visita de Estado a Noruega
  La familia real noruega muestra unos objetos a Felipe y Matilde de Bélgica en su visita de Estado a NoruegaPhotonews via Getty Images

No consta que la relación entre la heredera y Felipe y Matilde de Bélgica sea particularmente estrecha, pero sí le pareció importante estar y mostrar que como dijo en su entrevista sobre Epstein, lo único que va a evitar que cumpla con su deber como princesa ahora y como reina en el futuro va a ser su salud.

Lo mismo expresó Haakon de Noruega, que apareció con ella en la entrevista, dándole así su apoyo, y comentó que "Mette es cariñosa, sabia y muy fuerte. Y siempre estará en mi equipo". Dejó claro que su matrimonio sigue y que si nada ni nadie lo impide, ella será su reina consorte. Y no va a ser precisamente él quien bloquee que su mujer le acompañe en el trono cuando llegue el momento.

Haakon y Mette-Marit de Noruega en el recibimiento a los reyes de Bélgica por su visita de Estado a Noruega
  Haakon y Mette-Marit de Noruega en el recibimiento a los reyes de Bélgica por su visita de Estado a NoruegaPhotonews via Getty Images

El programa oficial de esta visita de Estado no incluye más apariciones de Mette-Marit, recayendo la responsabilidad en los reyes Harald y Sonia y en su hijo. Tampoco en la hermana del monarca, la nonagenaria Astrid de Noruega, que se está recuperando de una enfermedad.

Mette-Marit hizo el esfuerzo para saludar a sus primos y lo consiguió, mientras que a Astrid le habrá apenado no poder estar con los reyes belgas, con los que el vínculo familiar es cercano.

El vínculo familiar entre las dos casas reales

La madre de Harald y Astrid de Noruega, y también de la fallecida princesa Ragnhild, fue Marta de Suecia. Esta princesa, que murió en 1954 a los 53 años, era hija de Carlos de Suecia e Ingeborg de Dinamarca, así como hermana de Astrid de Suecia.

Las hermanas Astrid de Bélgica y Marta de Noruega cuando eran jóvenes y eran princesas de Suecia
  Las hermanas Astrid de Bélgica y Marta de Noruega cuando eran jóvenes y eran princesas de SueciaSjöberg Bildbyrå/ullstein bild v

Astrid, fallecida en accidente de tráfico con solo 29 años, estuvo casada con Leopoldo III de Bélgica y fue madre de la gran duquesa Josefina Carlota de Luxemburgo y de los reyes Balduino y Alberto de los Belgas. 

Esto convierte al rey Harald de Noruega y al rey Alberto de los Belgas en primos hermanos, y por tanto Haakon de Noruega y Felipe de Bélgica son primos segundos, un parentesco familiar que Mette-Marit ha querido honrar pese a su salud y que se ha convertido en una presencia incómoda. 

Guillermo Álvarez Corrales
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Soy redactor de LIFE en El HuffPost España, esa sección siempre necesaria en la que mostramos otro lado de la vida más amable y los temas que quizás no lo son tanto, pero que deben estar en la agenda.

 

Sobre qué temas escribo

Me encargo de contarte todo sobre los royals, un mundo apasionante en el que hay mucho que explicar, descubrir y analizar. También sobre celebrities, viajes, gastronomía y temas de sociedad. No puedo olvidar mi pasión por la cultura en general y por los libros en particular. Por eso realizo de forma habitual entrevistas a autores, algunos de ellos muy conocidos y mediáticos y otros que no lo son tanto pero que también tienen mucho que contar y que ofrecer. Por supuesto no olvido las redes sociales. Siempre estoy pendiente sobre todo de los stories de Instagram para acercar el contenido del Huff. Y de vez en cuando me pongo delante de la cámara para hablar sobre qué está pasando en el mundo royal, porque ahí siempre ocurre algo que merece la pena contar.

 

Mi trayectoria

Nací en León, me crie en Oviedo y me trasladé a Madrid para estudiar periodismo. Desde niño tuve claro que lo mío era contar historias, que mi vocación y mi pasión era y es el periodismo. Formé parte del periódico de mi colegio, y a los 12 años escribí un pequeño libro que nunca ha visto la luz, así como otras historias detectivescas y cómicas, y tuve claro que nada me gustaba más que formar parte algún día de una redacción, así que cursé periodismo en la Universidad Carlos III de Madrid. En segundo de carrera debuté en el mundo profesional con unas prácticas en las que aprendí cómo funcionan los medios locales y una radio. Continué en ABC.es, Cuatro y CNN+, Europa Press y después llegó NOXVO, donde me contrataron para llevar desde su nacimiento un medio digital lifestyle llamado Bekia.

 

Durante mis 14 años en Bekia, me encargué de coordinar la web, escribir sobre realeza, hacer entrevistas a personas relevantes tanto nacionales como internacionales, algunas de ellas realizadas en Cuba, París, Berlín o Venecia, redactar temas de viajes y gastronomía y ponerme delante de la cámara no solo para las citadas entrevistas, sino para grabar vídeos sobre realeza en el programa Royals, con el que cosechamos un gran éxito en Youtube. Esa etapa finalizó en agosto de 2025, cuando me incorporé con muchas ganas e ilusión a la sección de LIFE del Huff Post, donde no solo he podido seguir realizando labores similares, sino que me ha permitido conocer otros ámbitos y crecer profesionalmente. Por cierto, coescribí una obra de teatro y no pierdo la esperanza de ponerme de una vez con la novela a la que tantas vueltas sigo dando.

 

 

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