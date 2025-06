Michelle Obama se deja ver por Mallorca junto a sus hijas en unas imágenes en las que no aparece Barack

Mallorca acoge, un año más, las vacaciones de los Obama. Michelle ha sido vista junto a sus hijas, Malia y Sasha por la isla española. Concretamente, almorzando en Puerto Portals. Destaca que, junto a ellas, no ha estado el expresidente de Estados Unidos, Barack Obama.

Así lo recoge la revista ¡Hola!, que ha informado de que las tres Obama han tenido por anfitriones, como viene siendo habitual, en el archipiélago balear al que fuera embajador de Estados Unidos en España, James Costos y su pareja, Michael Smith, que se dedica al diseño de interiores.

Aunque en las imágenes no aparece Barack, la publicación recoge la información de varios medios que aseguran que sí se encontraría en la isla. Y alojado junto a su mujer en una finca propiedad de la pareja anfitriona.

En cualquier caso, la falta de fotografías de la pareja en compañía durante estas vacaciones ha motivado que reaparezcan los rumores de una posible crisis entre ambos. La propia Michelle lo ha venido desmintiendo en algunas entrevistas, como en la del podcast The Diary of a CEO. Entonces, aseguró que si ella tuviera "problemas" con su marido, "todo el mundo lo sabría".

En abril, en una entrevista para otro podcast, Work in Progress, volvió a hablar del tema. "Daban por hecho que mi marido y yo nos estábamos divorciando, no que pudiera ser una mujer adulta tomando decisiones", declaró al hilo de sus no apariciones públicas junto a Barack.

Michelle Obama habla por primera vez sobre los rumores de divorcio La presencia en solitario del expresidente Barack Obama en dos actos institucionales dispararon los comentarios sobre una posible crisis.

Las visitas a Mallorca de los Obama no son una novedad. Según Vanitatis, sí que es la primera vez que lo hacen sin apenas haber empezado el verano, dado que suelen preferir hacerlo en julio. En esta ocasión, tal y como apunta la publicación, han llevado a cabo algunos planes junto con el matrimonio Costos Smith, como salir a navegar.