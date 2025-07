Muere a los 34 años Marta Jiménez, la 'mujer adrenalina' de 'El Hormiguero', en un salto en el Pirineo

La especialista en deportes extremos y colaboradora de El Hormiguero (Antena 3) Marta Jiménez, ha fallecido a los 34 años cuando realizaba un salto base en la localidad de Plan, en el Pirineo oscense, concretamente en la zona de Punta Calva, según han confirmado a El Heraldo la Asociación Española de Salto Base.

Según ha informado el citado medio, la Dirección General de la Guardia Civil fue alertada el domingo sobre las 10:30h de una llamada de aviso en la que se detallaba que una deportista, vecina de Huesca, había sufrido un accidente al saltar con paracaídas desde una cresta de montaña.

Tras sobrevolar la zona y localizarla, confirmaron el fallecimiento y trasladaron su cuerpo a la aeronave de Boltaña y desde ahí al Instituto de Medicina Legal de Huesca.

Conocida como 'la mujer adrenalina' en el programa de Pablo Motos, era colaboradora del mismo desde hace dos temporadas y llevaba en su haber más de 400 saltos. Entre las hazañas en plató se encontraban un salto con bungee o un salto base colgada de una grúa desde 60 metros de altura en el parking del plató, uno de los más impresionantes del formato.

Este salto, impresionó al propio Motos que lo calificó como "el reto más difícil que se ha hecho en El Hormiguero". "He tenido un ataque de pánico en el ensayo", añadió.

La pasión de Jiménez por el riesgo era algo que la había acompañado toda su vida, pero se encontró de casualidad con el mundo del deporte extremo. "Yo era de las típicas niñas a las que les encantaba subirse a la montaña rusa. A este mundo entré de rebote. Estaba con otra pareja que trabajaba para una empresa de puenting y un día me ofreció hacer una actividad. Ni me lo pensé, me gustó muchísimo“, reveló en noviembre a El Periódico de Aragón, donde señaló que su objetivo era hacer un salto de 5.000 o 6.000 metros en Perú.