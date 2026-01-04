Candela Peña no duda al decir a qué se hubiera dedicado si volviera a tener 20 años: no puede ser más actual

MADRID, ESPAÑA - 29 DE JUNIO: Candela Peña asiste a la fotocelda '15 Años Bambu X 15 Estrellas Michelin' en Tiro del Pichon el 29 de junio de 2023 en Madrid, España. (Foto de Aldara Zarraoa/Getty Images)

La actriz Candela Peña ha estado en el podcast La Script, conducido por la periodista María Guerra. Allí ha hecho un repaso a su trayectoria profesional, que arrancó a mediados de los años noventa con papeles en películas como Días contados o La celestina.

Durante la entrevista, Candela Peña se ha mostrado muy sincera, reconociendo que si volviera a empezar no se dedicaría al mundo de la interpretación. Una afirmación que no pasaron desapercibidas para la presentadora de La Script, que le preguntó por qué profesión se hubiera decantado en estos momentos.

"Te digo claramente que si yo hoy tuviera 20 años igual no hubiera sido actriz", aseveró. La catalana confesó que lo que hubiera hecho ahora habría sido "darle la vuelta al teléfono" para ser "creadora de contenido".

Para Candela Peña, "tener un móvil" cuando era adolescente habría sido un gran estímulo. "En aquel negror de mi cuarto yo haber hecho un mundo ahí", comentó a María Guerra. "No sé dónde colocar mi expresión, no sé a quien hacer víctimas de mi expresión", subrayó, incidiendo sobre las dificultades que está encontrando en estos momentos de su carrera profesional.

"No les he sacado un duro a las redes"

Desde hace ya algunos años, las redes sociales se han convertido en un escaparate para los actores, que muestran sus trabajos para visibilizarse y promocionarse en la industria cinematográfica. Una realidad de la que ha estado muy alejada Candela Peña, que confesó no haber sacado ningún beneficio de ellas.

"Uno de mis objetivos de 2026 es precisamente esto. Yo las redes las usaba para trabajar, pero no les he sacado un duro", confesó en La Script. Al hilo de esto, comentó que ahora quiere ver en ella "una parte comercial". "Yo tengo que adaptarme a otras cosas, veo que ahora puedo tener un espacio un poquito más comercial en redes, pues voy a intentarlo", explicó Candela Peña.

Para la actriz, las redes pueden suponer también una fuente de ingresos porque pese a su fama, asegura que la industria audiovisual "no es una cosa boyante". "Tienes que ir inventándote, reinventándote... y si puedo yo ahora sacarle un poquito de provecho a eso, me gustaría hacerlo", subrayó la catalana, que confesó haberse "aburguesado".

Sobre sus aspiraciones en materia económica, Candela Peña contó que ahora quiere tener lo que nunca había querido. "Quiero tener un piso y que ahí abajo haya una piscina comunitaria. Esto que nunca he querido, ahora lo quiero", confesó a María Guerra.