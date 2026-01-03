Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
El HuffPost
Última hora
Por qué Trump ha capturado también a Cilia Flores, la mujer de Maduro
EN DIRECTO
Corina Machado dice que están preparados "para tomar el poder"
VÍDEO
Rueda de prensa de Trump tras la detención de Nicolás Maduro
Global
Global

Por qué Trump ha capturado también a Cilia Flores, la mujer de Maduro

Los nuevos cargos de Estados Unidos amplían la causa contra el presidente venezolano e incluyen, entre otras personas, a su mujer y su hijo. 

Andrea Cadenas de Llano Sosa
Andrea Cadenas de Llano Sosa
El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y su esposa Cilia Flores se toman de la mano y posan para fotos después de la ceremonia de juramentación en el Palacio Federal Legislativo el 10 de enero de 2025 en Caracas, Venezuela.
El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y su esposa Cilia Flores se toman de la mano y posan para fotos después de la ceremonia de juramentación en el Palacio Federal Legislativo el 10 de enero de 2025 en Caracas, Venezuela.JESUS VARGAS- GETTY IMAGES

Donald Trump, quien hace un mes ganaba el primer Premio FIFA de la Paz, ha bombardeado este sábado Venezuela y ha capturado a su homólogo venezolano, Nicolás Maduro, quien se espera que sea juzgado por corrupción y narcoterrorismo en suelo estadounidense, entre otras acusaciones. 

Sin embargo, Maduro no ha sido el único detenido. También su mujer, la primera dama venezolana, Cilia Flores (quien en su día fue mano derecha de Hugo Chávez), ha sido capturada durante la operación. Ambos han sido imputados en Nueva York, según ha informado la fiscal general de EEUU, quien ha enumerado los cargos de los que se les acusa. 

"Pronto se enfrentarán la ira de la justicia estadounidense en suelo estadounidense y en tribunales estadounidenses", ha señalado la misma en su perfil de 'X' (antes conocido como Twitter), donde ha querido celebrar y agradecer el trabajo al presidente de los Estados Unidos, así como felicitar por su valentía.

De qué se le acusa a Cilia Flores

Cilia Flores, una de las mujeres más poderosas de Venezuela y esposa del presidente venezolano, Nicolás Maduro, ha sido acusada (junto con el mandatario y otras personas) de conspiración para importar cocaína, posesión de ametralladoras y aparatos destructivos y conspiración para poseer ametralladoras y aparatos destructivos. Por ello, durante la operación, ambos han sido detenidos. 

Flores, quien se dice presentó a Maduro a Chávez, había ocupado anteriormente varios cargos políticos, siendo presidenta de la Asamblea Nacional e incluso tomó juramento a Hugo Chávez, de quien fue mano derecha. Además, también trabajó como procuradora general de la República. 

Cabe destacar que ya en 2018 el Departamento de Estados Unidos impuso sanciones a Estados Unidos a Flores y otros funcionarios del gobierno de Maduro, a quienes se les acusa de represión política, entre otras cosas. Tanto ella como Maduro han sido detenidos en la madrugada de este sábado por las tropas estadounidenses. 

El presidente de Estados Unidos ha asegurado que "hace una semana" dio la posibilidad al presidente venezolano, quien fue "capturado en una casa que era más una fortaleza que una casa", de que se entregara. "Pero tuvimos que hacer algo más quirúrgico, más poderoso", ha señalado. 

La vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, ha pedido al gobierno de Estados Unidos "una prueba de vida del presidente Maduro y de la primera dama". Momentos más tarde, el republicano ha compartido la primera imagen de su homólogo tras la captura. 

Andrea Cadenas de Llano Sosa
Andrea Cadenas de Llano Sosa
MOSTRAR BIOGRAFíA

Soy redactora de actualidad en El HuffPost España, donde hablo sobre las noticias de última hora y analizo algunos de los temas que conforman la actualidad.

 

Sobre qué temas escribo

Escribo de todo tipo de temas, desde sucesos hasta política y asuntos internacionales, siempre con una mirada crítica y con la idea de que detrás de cada tema hay una historia que merece ser contada. Siempre con la intención de informar, incomodar cuando toca y aportar una mirada que no se quede solo en la superficie. 

  

Mi trayectoria

Cordobesa de los pies a la cabeza. Nací y crecí en Córdoba, tierra de Julio Romero de Torres y ciudad con más Patrimonios de la Humanidad. Me gradué en Periodismo en la Universidad Rey Juan Carlos, en Fuenlabrada, donde descubrí que escribir no solo es contar cosas, sino también saber cómo hacerlo para que te escuchen.

 

Antes de aterrizar en El HuffPost, hice unas prácticas en el diario AS, que me sirvieron para aprender cómo se trabaja en una redacción, así como para coleccionar alguna que otra anécdota. Llevo ya un año trabajando en HuffPost, un lugar que se ha convertido en mi segunda familia, y actualmente vivo en Madrid. Siempre con ganas de aprender, reírme y contar historias que valgan la pena.

 

 

Cómo contactar conmigo:

 