Por qué Trump ha capturado también a Cilia Flores, la mujer de Maduro

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y su esposa Cilia Flores se toman de la mano y posan para fotos después de la ceremonia de juramentación en el Palacio Federal Legislativo el 10 de enero de 2025 en Caracas, Venezuela.

Donald Trump, quien hace un mes ganaba el primer Premio FIFA de la Paz, ha bombardeado este sábado Venezuela y ha capturado a su homólogo venezolano, Nicolás Maduro, quien se espera que sea juzgado por corrupción y narcoterrorismo en suelo estadounidense, entre otras acusaciones.

Sin embargo, Maduro no ha sido el único detenido. También su mujer, la primera dama venezolana, Cilia Flores (quien en su día fue mano derecha de Hugo Chávez), ha sido capturada durante la operación. Ambos han sido imputados en Nueva York, según ha informado la fiscal general de EEUU, quien ha enumerado los cargos de los que se les acusa.

"Pronto se enfrentarán la ira de la justicia estadounidense en suelo estadounidense y en tribunales estadounidenses", ha señalado la misma en su perfil de 'X' (antes conocido como Twitter), donde ha querido celebrar y agradecer el trabajo al presidente de los Estados Unidos, así como felicitar por su valentía.

De qué se le acusa a Cilia Flores

Cilia Flores, una de las mujeres más poderosas de Venezuela y esposa del presidente venezolano, Nicolás Maduro, ha sido acusada (junto con el mandatario y otras personas) de conspiración para importar cocaína, posesión de ametralladoras y aparatos destructivos y conspiración para poseer ametralladoras y aparatos destructivos. Por ello, durante la operación, ambos han sido detenidos.

Flores, quien se dice presentó a Maduro a Chávez, había ocupado anteriormente varios cargos políticos, siendo presidenta de la Asamblea Nacional e incluso tomó juramento a Hugo Chávez, de quien fue mano derecha. Además, también trabajó como procuradora general de la República.

Cabe destacar que ya en 2018 el Departamento de Estados Unidos impuso sanciones a Estados Unidos a Flores y otros funcionarios del gobierno de Maduro, a quienes se les acusa de represión política, entre otras cosas. Tanto ella como Maduro han sido detenidos en la madrugada de este sábado por las tropas estadounidenses.

El presidente de Estados Unidos ha asegurado que "hace una semana" dio la posibilidad al presidente venezolano, quien fue "capturado en una casa que era más una fortaleza que una casa", de que se entregara. "Pero tuvimos que hacer algo más quirúrgico, más poderoso", ha señalado.

La vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, ha pedido al gobierno de Estados Unidos "una prueba de vida del presidente Maduro y de la primera dama". Momentos más tarde, el republicano ha compartido la primera imagen de su homólogo tras la captura.