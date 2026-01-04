Repara su casa y el ayuntamiento le obliga a retirar la nueva puerta y ventanas por ser "demasiado brillantes"

Puertas dobles con vidrieras de estilo art déco en el exterior de un edificio - Fotografía de stock

Un propietario deberá retirar la puerta de su casa por ser "demasiado brillante" y afectar a un edificio histórico catalogado de Grado II. La historia ha ocurrido en Inglaterra y su protagonista se llama Sr. Jual Ahmed, quien recibió un aviso por parte del Ayuntamiento donde se le instaba a que retirase un juego completo de ventanas de PVC y una puerta al considerar que era perjudicial para el edificio concretamente para la casa Spring Cottage.

A pesar de que el hombre recurrió la petición y defendió que el antiguo diseño había provocado el deterioro de los marcos de madera originales, lo que causaba goteras y corrientes de aire que le afectaban en su calidad de vida, el consistorio declinó la idea.

"No se ha presentado ninguna justificación clara ni convincente que demuestre que la reparación o el reemplazo de la madera fuera inviable", señaló Sophie Leech, funcionaria de planificación. "Cualquier medida de eficiencia energética debe ser compatible con la importancia histórica del edificio, y esto no se considera una justificación del daño causado", agregó la misma.

Y es que, según los expertos en arquitectura citados por el diario local manchestereveningnews, el uso de estos materiales modernos por parte del propietario y el diseño que este eligió desvirtuaba el diseño del entorno tradicional, perjudicando al edificio histórico datado del siglo XIX.

Sin embargo, tal y como defendió el propietario del edificio, "la sustitución de las ventanas de madera por unas de PVC en Spring Cottage fue necesaria para preservar el estado del edificio y garantizar su funcionamiento como vivienda familiar. El diseño de las nuevas ventanas respeta cuidadosamente las proporciones y la apariencia de las ventanas originales, garantizando así la preservación del especial interés arquitectónico e histórico del edificio catalogado de Grado II".

Además, no es la única propiedad del estilo que ha realizado este tipo de cambios, según subrayó el propietario. "El hecho de que la propiedad contigua haya realizado el mismo cambio demuestra que las obras son coherentes dentro de la terraza y no socavan el carácter colectivo del entorno", señaló el hombre.

Los argumentos del propietario, a pesar de todo, no han logrado convencer a las autoridades y consultoras, que han afirmado que la nueva puerta tiene un color demasiado brillante y resulta demasiado moderna, lo que no se ajusta a la carpintería tradicional, tal y como señala el informe. Así que ahora deberá volver a cambiar las instalaciones o apelar de nuevo la decisión.