Dan, experto en longevidad tras estudiar a 400 centenarios, avisa del error que cometen 2 de cada 3 trabajadores: "Persiguen un cheque, no una vida"

¿Cómo llevar una vida saludable y sentirse realizado? Muchas personas no se sienten cómodas con su estilo de vida, ya que consideran que no tienen buenos hábitos y no encuentran plenitud en su diario vivir.

Todo lo anterior puede sonar muy filosófico y complejo, no obstante, un prestigioso investigador de la longevidad estadounidense se refiere a dicha cuestión y la explica de una manera simple y directa en entrevista con un creador de contenido.

Se trata de Dan Buettner, explorador de National Geographic y descubridor de las famosas 'Zonas Azules' (los lugares del mundo con más centenarios), quien en conversación con el influencer canadiense Willam Rossy para los micrófonos de Sprouht, habla sobre el sentido de la vida y cómo alimentarse nutritivamente.

El error que muchas personas cometen

La sociedad humana a lo largo de los años tiende a relacionar el dinero con felicidad. Muchas personas crecen con esa visión, pero con el pasar del tiempo se dan cuenta de que esa correlación no es siempre correcta, teniendo como resultado labores que no terminan de satisfacer a las personas.

"Creo que todo empieza por no entender realmente cuáles son sus valores, cuáles son sus pasiones, y luego alinear lo que hacen en la vida con esos valores y pasiones, y terminan haciéndolo sin ganas", manifiesta, Dan.

"Aproximadamente dos tercios de los trabajadores estadounidenses no encuentran sentido a su trabajo, lo que significa que la mayor parte de su vida despierta la dedican a perseguir un sueldo y no a perseguir realmente la vida", complementa el investigador.

Para Buettner, la pasión es fundamental, "si persigues la pasión, puede que tengas éxito o puede que no, en lo que respecta al dinero, pero al menos habrás disfrutado de tu pasión. Si persigues el dinero y fracasas, no obtienes nada, por lo que siempre es mejor inversión perseguir tu pasión", sostiene el norteamericano de 65 años.

Alimentarse nutritivamente es clave

"Si quieres vivir más tiempo, adapta tu entorno o trasládate a entornos en los que la opción saludable sea la opción más fácil y en los que tus decisiones inconscientes sobre lo que comes, cómo te mueves, cómo socializas, cómo encuentras y vives tu propósito no requieran ningún esfuerzo", declara Dan

"La idea general es pensar en comida campesina, alimentos integrales basados principalmente en plantas, cereales integrales, legumbres. Los carbohidratos complejos son la clave", afirma él mismo.