Una española cuenta cómo acabó su año en Finlandia y la historia es de novela: "Menudo circo nos tenía preparado 2025 para despedirse"

Finlandia tiene fama de ser uno de los países más felices del mundo. Y, esta vez, lleva la fama y carda la lana: ha sido elegido en 2025 como el país más feliz del mundo por octavo año consecutivo, según el World Happiness Report, que elaboran el Sustainable Development Solutions Network (SDSN), con apoyo de investigadores del Wellbeing Research Centre de la Universidad de Oxford, y se basa en datos de la Gallup World Poll.

Pero no es obstáculo para decir que, incluso allí, el día a día tiene sus dificultades. Una, la más evidente, es el clima tan extremo que tiene en estos meses de invierno. De hecho, en el norte del país, en regiones como Laponia, se registran temperaturas medias de -12 °C o incluso más bajas, pudiendo bajar hasta -14 °C y ocasionalmente mucho más en olas de frío intensas.

Bien lo sabe eso Anna Matea, una española que vive en aquella zona y que es muy popular en TikTok por la sinceridad con la que muestra su día a día. En esta ocasión, ha contado la forma tan diferente con la que despidió 2025.

"Menudo circo nos tenía preparado 2025 para despedirse. Y es que después de Navidad en algunas partes de Filandia hemos estado afectados por una tormenta brutal. Yo quería desconectar solo los días de Navidad, pero al final han sido un montón de días porque no nos daba la vida. Por suerte han sido sólo daños materiales, se nos han caído varios árboles en el bosque que tenemos", cuenta.

Problemas con la electricidad

"Nos cayó un árbol justo aquí, al lado de la casita, nos ha roto las luces, no tenemos iluminación ahora para la casita, pero todo se puede arreglar, y hemos tenido la calle cortada hasta hoy que no hemos podido ni entrar, ni salir, se cayeron árboles en las líneas eléctricas y los que caen ahí no los podemos retirar nosotros, tiene que venir la compañía eléctrica y evidentemente había personas más afectadas que nosotros, que no tenían electricidad y necesitaban ir a ellos antes", explica.

"Como ya lo sabíamos desde hacía muchos días, estábamos preparados para tener de todo en casa por si se nos iba la electricidad o si nos teníamos que quedar en casa unos días. Tampoco ha sido un gran drama: llegó el invierno de repente, estamos a 14 bajo cero, llegó la nieve por fin. Creo que nos vamos a acordar de este final de 2025", admite.