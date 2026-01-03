Si el arroz tapa los tornillos, lo estás haciendo mal: la regla de oro de un maestro paellero para saber si tu paella tiene el volumen perfecto

La paella es uno de los platos más icónicos de la gastronomía española, para que no fracasases en el intento de cocinarla, un reconocido chef te explica el paso a paso y además sugiere un consejo muy práctico y útil para obtener un óptimo resultado.

Se trata de Amadeo Faus, un experimentado maestro paellero valenciano, quien además de tener su propio restaurante, Chef Amadeo Arrocería, ubicado en la playa de Gandia, también cuenta con un canal de YouTube en el cual comparte su conocimiento gastronómico con sus más de 90.000 suscriptores.

Su pasión por la cocina valenciana

Sin lugar a dudas, Faus es un apasionado por la gastronomía valenciana, la propia descripción de su canal lo dice todo. "La cocina valenciana es una de las cocinas más desconocidas de la saludable Dieta Mediterránea. La paella, protagonista indiscutible, se presenta en una variedad de opciones sabrosas y nutritivas que convierten cualquier reunión familiar o con amigos en un momento especial", publica en internet el chef.

"La cocina valenciana, la que se hace en este territorio, me ayuda a mantener los pies en el suelo. Pienso que es una cocina que tiene mucho que mostrar al público. Me encanta sacar la cocina que hoy solo se hace en la intimidad doméstica, en las casas de los pueblos es donde se conservan platos que todavía no han llegado a los restaurantes", complementa el chef en su página web.

El volumen, un aspecto clave

En uno de sus más recientes videos, el cocinero muestra cómo cocinar una paella de bacalao y espinaca, exponiendo un consejo muy útil para asegurarse que el volumen de la paella sea el adecuado.

"Hay que remover bien para que el arroz quede abajo de la verdura y se haga, toda paella que vaya por debajo de los tornillos, poco más debajo de los tornillos, tiene el volumen adecuado", expresa, Amadeo haciendo referencia a los tornillos de paellera.

Al final del video, Faus se muestra más que satisfecho por el resultado, "buah, maravilloso que olor, si os llegara este olor alucinarías la verdad, un olor entre campo y la mar, un olor brutal".