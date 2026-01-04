"Nunca hubo tanta ansiedad y depresión": 5 países inician en 2026 la prohibición total de las redes sociales para niños

El uso desmedido de redes sociales puede causar graves problemas para la salud. En una sociedad donde cada vez tiene más importancia el cuidado de salud mental, proteger a las nuevas generaciones de las consecuencias negativas que pueden ocasionar las diferentes redes sociales resulta un aspecto clave.

Varios países ya han tomado o han anunciado que planifican tomar medidas al respecto para hacerle frente a problemática social, la cual afecta a la infancia y juventud a nivel mundial. En España, según un informe publicado por la Universidad Camilo José Cela, "el 55% de los síntomas de ansiedad y el 52% de los de depresión están relacionados con la adicción a redes sociales".

Australia, pionera a la hora de tomar medidas

El país oceánico es el primero en implementar una medida restrictiva relacionada con los jóvenes y el uso de las redes sociales. Desde diciembre del 2025, los jóvenes en Australia menores de 16 años tienen prohibido el uso de plataformas digitales, como detalla un artículo de Business Insider.

El primer ministro australiano, Anthony Albanese, se refiere a la problemática, comentando que, "las redes sociales están haciendo daño a nuestros hijos, y yo pongo fin a ello".

Además, la máxima autoridad política de dicho país enfatiza que desde su aprobación las empresas tienen un periodo de 12 meses para averiguar cómo mantener a los menores fuera de sus aplicaciones antes de que se haga cumplir la ley.

El efecto dominó en Europa: restricciones en Francia, Dinamarca, Noruega y España

Durante su discurso de Nochevieja, el presidente de Francia, Emmanuel Macron, hizo referencia a esta problemática, exponiendo que "protegeremos a nuestros hijos y adolescentes de las redes sociales y las pantallas".

El mandatario quiere implementar la misma medida de Australia: "Los proyectos de ley en marcha restringirían el acceso para menores de 15 años a partir del próximo otoño, coincidiendo con el inicio del nuevo curso académico", explica el mismo medio.

Noruega pretende seguir el mismo camino, mientras que Dinamarca se plantean prohibir el acceso a las redes sociales para los jóvenes menores de 15. "Nunca antes tantos niños y jóvenes habían sufrido ansiedad y depresión", sostiene Mette Frederiksen, la primera ministra danesa.

España no es ajena a esta ola restrictiva. Actualmente, el Congreso tramita la Ley de Protección de los Menores en los Entornos Digitales para poner coto a lo que Pedro Sánchez definió como un "territorio sin ley". Entre otras medidas, el proyecto de ley contempla el aumento de la edad mínima de registro en redes sociales a los 16 años (ahora mismo está en los 14 años), según explica el Ministerio de Justicia.

Las grandes tecnológicas se oponen a la medida

"Queremos que los jóvenes tengan experiencias seguras y adecuadas a su edad en línea y hemos pasado una década desarrollando más de 50 herramientas y políticas diseñadas para protegerlos", explica un portavoz de Meta a Business Insider en respuesta a las discusiones de la UE sobre jóvenes y redes sociales.

El propietario de X, Elon Musk, incluso ha criticado públicamente al Gobierno australiano. "Una vía de puerta trasera para controlar el acceso a Internet por parte de todos los australianos", afirmó el empresario sudafricano tras la aprobación de la limitación hace más de un año.