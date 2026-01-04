Última hora de la captura de EEUU a Nicolás Maduro, en directo: China pide a EEUU la liberación inmediata de Maduro

EEUU finaliza las restricciones de vuelos sobre el Caribe impuestas por la incursión militar en Venezuela

El secretario de Transportes de Estados Unidos, Sean Duffy, ha dado por finalizadas las restricciones en el espacio aéreo del Caribe este domingo a las 00.00 horas, hora de la Costa Este estadounidense (6.00 horas en la Península), tras las limitación de vuelos sobre la zona impuesta con el comienzo de la incursión militar a Venezuela.



"Las restricciones originales en el espacio aéreo del Caribe expirarán a las 00.00 horas (hora local) y los vuelos podrán reanudarse. Las aerolíneas están informadas y actualizarán sus horarios rápidamente. Por favor, continúen contactando a su aerolínea si su vuelo se vio afectado por las restricciones", ha sostenido Duffy en un mensaje emitido en su cuenta de la red social X.