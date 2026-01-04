Última hora de la captura de EEUU a Nicolás Maduro, en directo: China pide a EEUU la liberación inmediata de Maduro
El presidente de Venezuela llegó a última hora de este sábado a Nueva York. La Casa Blanca ha publicado un vídeo en el que se muestra al mandatario venezolano recorriendo un pasillo sobre una alfombra de la DEA y escoltado por dos agentes.
China expresó este domingo su "grave preocupación" por la captura del presidente venezolano, Nicolás Maduro, y de su esposa, Cilia Flores, por parte de Estados Unidos, pidió su "liberación inmediata" y reclamó que la crisis se resuelva mediante "diálogo y negociación", según un comunicado del Ministerio de Exteriores del país asiático.
Pekín manifestó su "grave preocupación" por que Washington "se haya apoderado por la fuerza" del mandatario y de su esposa y los haya trasladado fuera del país.
El secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, ha señalado que el presidente Donald Trump será quién decida "los términos" en los que se dará la gobernanza de Venezuela, tras el ataque estadounidense a posiciones en Caracas y la captura del presidente del país, Nicolás Maduro.
"Nosotros establecemos los términos (del Gobierno de Venezuela). El presidente Trump establece los términos. Y, en última instancia, él decidirá cómo se implementará eso", ha declarado en una entrevista en la cadena CBS News.
La ONG Amnistía Internacional observa una "probable" violación del Derecho internacional en la incursión militar de Estados Unidos en Venezuela que ha resultado en la detención de su presidente, Nicolás Maduro, y muestra "gran preocupación" ante la posibilidad de que una escalada de tensión provoque violaciones de Derechos Humanos.
"La acción militar de hoy de la administración estadounidense de Trump en Venezuela, que resultó en la captura de Nicolás Maduro y Cilia Flores, genera gran preocupación por los derechos humanos de la población venezolana. Es muy probable que constituya una violación del derecho internacional, incluida la Carta de las Naciones Unidas, al igual que la declarada intención de Estados Unidos de gobernar Venezuela y controlar sus recursos petroleros", ha indicado la ONG.
El secretario de Transportes de Estados Unidos, Sean Duffy, ha dado por finalizadas las restricciones en el espacio aéreo del Caribe este domingo a las 00.00 horas, hora de la Costa Este estadounidense (6.00 horas en la Península), tras las limitación de vuelos sobre la zona impuesta con el comienzo de la incursión militar a Venezuela.
"Las restricciones originales en el espacio aéreo del Caribe expirarán a las 00.00 horas (hora local) y los vuelos podrán reanudarse. Las aerolíneas están informadas y actualizarán sus horarios rápidamente. Por favor, continúen contactando a su aerolínea si su vuelo se vio afectado por las restricciones", ha sostenido Duffy en un mensaje emitido en su cuenta de la red social X.
El Ejecutivo colombiano ha anunciado la instalación del Puesto de Mando Unificado en el municipio de Cúcuta para gestionar desde allí la situación en la frontera con Venezuela, tras la incursión militar de Estados Unidos en suelo venezolano, que ha permitido la captura del presidente Nicolás Maduro, en Caracas, su capital.
"A esta hora, en Cúcuta, Norte de Santander, el Gobierno Nacional instala Puesto de Mando Unificado (PMU) con el propósito de coordinar la situación humanitaria y de seguridad en la frontera con Venezuela", ha anunciado Presidencia en una escueta publicación en su perfil en la red social X.
El servicio de Internet por satélite de SpaceX, la empresa fundada por el multimillonario sudafricano Elon Musk, ha anunciado que proporcionará acceso gratuito a Internet a Venezuela hasta el próximo mes, después del ataque de Estados Unidos al país caribeño la pasada noche y la detención del presidente venezolano, Nicolás Maduro, que se halla en un centro de detención de Nueva York a la espera de ser juzgado por cargos de conspiración narco-terrorista.
El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, ha sido conducido al Centro de Detención Metropolitana de Brooklyn, en Nueva York, esposado y escoltado por agentes de la Agencia Antidroga de Estados Unidos (la DEA), según han confirmado fuentes oficiales a varios medios estadounidenses.
La cuenta oficial de respuesta rápida de la Casa Blanca ha publicado un vídeo en el que se muestra al mandatario venezolano recorriendo un pasillo sobre una alfombra de la DEA y escoltado por dos agentes. En el vídeo Maduro saluda a varias personas que se encuentra e incluso dice: "Feliz Año".
Anteriormente, Maduro y su esposa, Cilia Flores, han bajado del avión en la Base Aérea de la Guardia Nacional de Stewart acompañados por más de una docena de agentes para ser trasladados en helicóptero hasta la ciudad de Nueva York.
Buenos días. Arrancamos una nueva cobertura en directo con todo lo que pase, minuto a minuto, en Venezuela tras la detención de Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores.