El nuevo radar ante el que no sirve de nada pegar el frenazo: mide a 100 metros y es capaz de cazar a dos coches a la vez

¿Has intentado evitar una cámara de velocidad mientras conduces? Muchos conductores alrededor del país suelen disminuir abruptamente la velocidad para que el sensor no detecte correctamente la velocidad a la transitada el vehículo. La Dirección General de Tráfico reporta 1088 personas fallecidas en vías interurbanas, dato obtenido a finales del 2025.

Un dato sumamente preocupante, sin embargo, Suecia pareciera indicar el camino indicado hacia la disminución de accidentes viales. El portal sueco especializado en la industria automotora, Carpu, ha publicado un artículo en el cual se refiere a las nuevas cámaras de seguridad vial que ya están y se continúan instalando en las vías de dicho país.

Las nuevas cámaras de velocidad en Suecia

Se trata de las cámaras Argus 4, lo último en tecnología vial, "Durante 2026, 500 cámaras contarán con esta nueva tecnología, que aumenta el riesgo de multas. Actualmente, hay 2720 cámaras de velocidad y este año se instalarán 200 nuevas", afirma el portal.

Se planifica que para el 2027 ya haya en funcionamiento más de 3.0000 radares a lo largo y ancho de Suecia. "Nos ayuda a identificar mucho mejor a los conductores con imágenes más nítidas. Hemos empezado a recibir estas nuevas imágenes y vemos una diferencia bastante notable en la nitidez", declara Sabina Enbäck, de la unidad ATK de la policía, a TV4.

Las imágenes son tan nítidas que es evidente si estás navegando por el móvil o haciendo trampa con el cinturón de seguridad. La matrícula también puede revelar si conduces un coche sin pagar impuestos, incautado o sin inspección.

Así funciona paso a paso el radar