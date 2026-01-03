La AEMET lanza un nuevo aviso especial y confirma hasta cuando durarán las nevadas

Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
La nieve afectará a las zonas pobladas y vías de comunicación. 

La AEMET ha lanzado este sábado un nuevo aviso especial por nevadas en cotas bajas. El fenómeno se prolongará desde este domingo 4 de enero hasta el próximo martes 6 de febrero y afectará a las zonas pobladas y vías de comunicación. 

Desde la Agencia Estatal de Meteorología han pedido precaución y consultar antes de viajar el estado de las carreteras. "Si vas a viajar, planifica tu viaje y consulta el estado del tiempo y de las carreteras", han advertido a través de 'X' (antes conocido como Twitter).

Para este domingo se esperan lluvias "muy fuertes y persistentes" que afectarán al sur de Andalucía y área mediterránea, mientras que en las zonas del centro, norte y este peninsular habrá nevadas en cotas muy bajas, que podrán prolongarse hasta el próximo martes 6 de febrero.

Además, durante el lunes 5 y el martes 6, las heladas serán generalizadas, con tendencia fuerte en los Pirineos. La agencia pronosticaba este viernes que afectaría "del domingo 4 hasta, al menos, el martes 6", mientras que este sábado ya ha afirmado que durarán "hasta el martes 6".

