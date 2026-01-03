Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
Paula de Prado, agricultora: "Las mujeres han trabajado toda su vida en el campo pero en la sombra"
Delcy Rodríguez responde a Trump y dice que su país "nunca será colonia de nadie"
"El mérito no se repartía igual".

Una joven agricultora recoge aceitunas en un olivar español.
Una joven agricultora recoge aceitunas en un olivar español.

Paula de Prado, agricultora ha puesto voz a una realidad silenciada durante décadas en el sector primario como es el papel de las mujeres en el campo. “Las mujeres han trabajado toda su vida en el campo, pero en la sombra”, afirma con rotundidad en una intervención reciente en el pódcast Be Agro Pódcast (@be.agro_). 

Durante la conversación, De Prado reflexiona sobre los prejuicios que aún persisten en el sector agrario, un ámbito tradicionalmente masculinizado en el que muchas mujeres han trabajado durante décadas sin reconocimiento ni visibilidad.

Además, explica cómo el campo ha ido dejando atrás las tradicionales cuadrillas familiares en las que hombres y mujeres trabajaban codo con codo, aunque el reconocimiento casi siempre recaía solo sobre ellos. “Antes iban las mujeres, iban los hombres… pero el mérito no se repartía igual. Ahora parece que todo es mecanizado y masculino, y se olvida que ellas siempre han estado ahí”, señala.

La mujer en el campo

La agricultora critica que todavía hoy muchas tareas o herramientas se asocien automáticamente a los hombres. “Llevas paraguas, hombre. Llevas un libro frontal en el tractor, hombre. Todo se sigue leyendo en clave masculina”, lamenta. 

Para Paula, esta visión no solo es injusta, sino que frena el relevo generacional femenino en el campo, en un momento en el que el sector necesita más manos y más talento que nunca.

Un mensaje claro y directo

Aun así, Paula (@pauladprado) quiso lanzar un mensaje para las mujeres que dudan si dar el paso: hacerlo sin mirar atrás. “Si ahora puedes arrendar una finca, llevarla o gestionarla, hazlo si quieres. Claro que sí”, defiende. Eso sí, no oculta las dificultades: “Tienes que luchar con prejuicios y pelearte con medio mundo. Te van a juzgar desde el primer día, van a poner en duda tu trabajo y te van a desvalorizar”.

Según explica, esa presión se multiplica en redes sociales, donde las críticas pueden ser constantes. Por eso, su consejo pasa por blindarse emocionalmente: “Ponerte un objetivo muy claro y seguir adelante, sin escuchar, sabiendo gestionar todo lo que te llega”. Para Paula de Prado, la clave está en la constancia y en no dejar que el ruido externo marque el camino.

