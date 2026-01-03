Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
Rufián define con una palabra lo que está ocurriendo en Venezuela y es de lo más difundido del día
EN DIRECTO
Trump confirma un ataque "a gran escala" contra Venezuela
VÍDEO
Así ha sido el momento de las explosiones en Caracas (Venezuela)
Virales

Rufián define con una palabra lo que está ocurriendo en Venezuela y es de lo más difundido del día

"La película será esta y es mentira".

Rodrigo Carretero
Gabriel Rufián
El diputado y portavoz de ERC, Gabriel Rufián.Getty Images

Gabriel Rufián, portavoz de ERC en el Congreso, ha calificado de "secuestro" lo que ha ocurrido este sábado con el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, después de que su homólogo de Estados Unidos, Donald Trump, haya anunciado este sábado que el Ejército de su país le ha capturado.

Trump ha realizado este anuncio en su plataforma Truth Social, donde ha indicado que Maduro y su mujer han sido "trasladados fuera del país" después de "un ataque a gran escala" en una operación efectuada junto a las agencias de la ley norteamericanas.

Rufián ha avisado de que ahora "te mentirán con Venezuela" "quienes te mintieron con Irak, con la crisis, con las preferentes, con el rescate a la banca, con el Prestige, con el Yak-42, con el Metro de Valencia, con el Alvia de Galicia, con las 7.291 personas abandonadas en las residencias de Madrid, con la DANA, con los incendios y con Gaza".

En ese sentido, el diputado de ERC ha afirmado que el "principal peligro para el mundo se llama Trump y sus secuaces" y ha dejado caer que "así lo debe condenar este Gobierno". "Que no haga el ridículo como con Guaidó", ha recordado.

Ha insistido, además, en que "bombardear otro país no es una guerra, es una agresión" y ha dejado claro que "detener al Presidente de ese país no es un arresto, es un secuestro": "Lo digo porque la película será esta y es mentira".

Por su lado, y en comentarios al New York Times, Trump ha celebrado "una operación brillante" sobre la que dará más información en una rueda de prensa desde su residencia en Palm Beach (Florida) a las 17.00, hora peninsular española.

Cómo han sido los ataques de EEUU

Horas antes de este anuncio, Estados Unidos ha desencadenado una serie de ataques aéreos contra Caracas y los estados de Aragua y La Guaira, en las inmediaciones de la capital venezolana en lo que el Gobierno venezolano, en una primera reacción, ha condenado como una "gravísima agresión militar contra territorio y población venezolanos".

El ministro de Defensa de Colombia, Vladimir Padrino, ha confirmado al menos un ataque "disparados con helicópteros de combate" contra el complejo militar de Fuerte Tiuna. Medios locales hablan también de bombardeos contra el cuartel de La Carlota y el aeropuerto de Higuerote, la antena de señales de El Volcán y el Puerto de La Guaira. De momento no hay constancia de víctimas.

Las implicaciones en la práctica

La "captura" de Maduro y los ataques de EEUU a Venezuela han terminado por desbordar la enorme tensión diplomática y militar reinante durante los últimos meses entre ambos países. Cabe recordar que Trump había ordenado el despliegue naval de buques de combate en las costas de Venezuela, incautado petroleros que partían de sus puertos y amenazado abiertamente con atacar territorio venezolano bajo el argumento de la lucha contra las drogas.

