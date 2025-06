Paloma San Basilio, sobre sus encuentros con Trump: "Yo pude ser Melania, un poco más pequeñita y no tan cabreada"

La cantante Paloma San Basilio, de 74 años, ha concedido una entrevista con Risto Mejide en el programa Viajando con Chester (Cuatro) en la que ha relatado cómo fueron sus encuentros con el presidente de EEUU Donald Trump, con el que coincidió durante una estancia en Atlantic City (Nueva Jersey, EEUU).

"Donald Trump era fan mío y yo no lo sabía. Entonces yo voy a cantar a Atlantic City. Recuerdo que me dijeron que ese hotel era de Donald Trump y que había ido a verme. Y luego, cuando estaba en mi habitación, me llamó. Pedí que le dijeran que estaba descansando y no me podía poner", ha relatado.

San Basilio ha asegurado que no se arrepiente de haberle rechazado. "No, no, no, para que tú veas el acoso... el acoso consistía en que me contactaba, venía a verme y luego llamaba a la habitación y luego se iba con el rabo entre las piernas, con perdón, porque realmente allí no pasaba nada", ha relatado.

Según ha contado la artista, que representó a España en Eurovisión en 1985, el magnate estadoundense "pidió que me dijeran que le había gustado mucho el concierto, que me admiraba muchísimo y que muchas gracias". "O sea, que yo pude ser Melania, un poco más pequeñita y no tan cabreada", ha bromeado.

A la intérprete de canciones como Juntos, el dinero y el poder nunca le han atraído. "A mí los millonarios nunca me han gustado. Yo he sido siempre muy rara, a mí lo de la tarjeta de crédito no me atrae en absoluto", ha señalado. La artista, que representó a España en Eurovisión en 1985 ha recalcado que nunca le ha llamado la atención "la erótica del poder": "Es algo que no entiendo".

San Basilio ha mantenido siempre su vida privada con mucha discreción y también con sentido del humor. Se casó a principios de los setenta con el atleta Ignacio Gómez Pellico con quien tuvo una hija, Ivana Vanessa, se separaron en 1977 y algo más tarde inició una relación con el empresario Claudio Rey, con quien estuvo más de 30 años. De hecho, sobre los rumores sobre si había tenido algún tipo de relación con el emérito aseguró que se debía a una confusión con el apellido de este.