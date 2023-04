Primero se ríe y luego responde: la salida del rey Felipe cuando le ofrecen volver a tocar el cajón

Hace apenas unos días, el 28 de marzo, los reyes Felipe y Letizia se unieron a una "cajoneada" popular, organizada a las puertas del Gran Teatro Falla de Cádiz, ciudad a la que acudieron con motivo del Congreso de la Lengua. La reina no pudo tocar debido a su atuendo, pero el rey sí se arrancó, dejando una estampa distendida difícil de ver.

Hasta Antonio Carmona, de Ketama, aseguró con su ojo experto que creía que no era la primera vez que tocaba el instrumento: "Esa forma de tocar el cajón viene ya de haberlo tocado en alguna fiesta o en algún sitio".

Este lunes, durante la celebración del bicentenario de Madrid, el rey ha tenido una nueva oportunidad de tocar, aunque la ha sorteado haciendo reír a los presentes.

El acto, conducido por el actor Miguel Rellán, ha contado con una actuación flamenca. Al terminar, como cuenta ¡Hola!, el intérprete se ha dirigido al monarca. "Por cierto, si le apetece practicar el cajón, tiene una oportunidad".

El rey se ha unido a las risas de los asistentes y, según la revista, esquivó el momento con un: "Me temo que voy a llevar eso ya para toda la vida, pero no me importa. Al contrario".