Qué fue de Jennifer Grey, la protagonista de 'Dirty Dancing'

La actriz Jennifer Grey, que saltó a la fama tras protagonizar Dirty Dancing junto a Patrick Swayze en 1987, ha copado titulares en las últimas horas tras confesar que dejó su papel secundario en Friends por la ansiedad que sentía.

Grey interpretó en la famosa sitcom a Mindy, dama de honor de Rachel (Jennifer Aniston) en su boda fallida con Barry. "No lo pasé nada bien porque me crearon mucha ansiedad al estar cambiando el guión sin parar", ha revelado la actriz, que rechazó volver a la serie cuando se lo propusieron.

La intérprete, que hoy tiene 63 años, se encuentra inmersa al parecer en la preparación de la secuela de Dirty Dancing, en la que volvería a ser Baby Houseman.

Como contó el año pasado, en la segunda parte de esta historia de amor se podrá ver a una Baby “bastante años mayor” y también aparecerán otros personajes del filme original.

La cinta supondría el resurgimiento de la actriz, que tras la entrega original se sometió a varias rinoplastias que, lejos de ayudarla, supusieron su casi desaparición de las pantallas. En una entrevista en People negó que Hollywood le diera la espalda por aquello, sino que siente responsable. “Gasté tanta energía tratando de averiguar qué hice mal, por qué me desterraron del reino. Es mentira. Me desterré a mí misma”.

Como contó, fue su madre quien la presionó para que se operara la nariz para que así la eligieran más fácilmente en los casting. "Cuando era pequeña era completamente antirinoplastia. Era como mi religión", apostilló.

Durante las tres décadas entre Dirty Dancing y su secuela, Grey se interpretó a sí misma en la comedia It's Like, You Know..., apareció en las películas The West Side Waltz y Bounce y fue la madre de un niño enfermo en House. También fue ganadora de la 11ª temporada de Dancing With the Stars.